Chociaż numerem jeden na liście życzeń Realu Madryt jest Erling Haaland z Borussii Dortmund, to wygląda na to, że tego lata nie uda się go sprowadzić na Estadio Santiago Bernabeu . Co za tym idzie, "Królewscy" rozglądają się za alternatywą. Tutaj na scenę wkracza "Lewy".

Jak poinformował "AS", Lewandowski chętnie zagrałby na koniec kariery w Realu Madryt, dlatego latem ma być otwarty na zmianę otoczenia. W związku z tym do tej pory nie złożył podpisu pod nowym kontraktem z Bayernem Monachium, który wygasa w czerwcu 2023 roku. Najbliższe letnie okno transferowe może być ostatnią okazją dla Bawarczyków, by zarobić jakiekolwiek pieniądze na transferze.

"AS" dodał, że nazwisko Polaka nie pojawiało się ostatnich miesiącach w gabinetach działaczy Realu Madryt w kontekście transferowych priorytetów. Jeśli już go wymieniano, to jako "plan B", gdyby nie udało się sprowadzić Haalanda.

Lewandowski jest piłkarzem Bayernu Monachium od 2014 roku. W barwach tej drużyny, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wystąpił w 358 meczach i strzelił 329 goli.