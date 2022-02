Dziewiąte miejsce Dawida Kubackiego w pierwszej i dziesiąte Kamila Stocha w trzeciej serii to najlepsze wyniki Polaków podczas czwartkowych treningów przed olimpijskim konkursem na dużej skoczni narciarskiej w Zhangjiakou. Po treningach decyzję co do składu reprezentacji na piątkowe kwalifikacje podjął Michal Doleżal.