Skoki narciarskie: Konflikt w polskiej kadrze! Padły mocne słowa

Polska reprezentantka udzieliła ciekawej wypowiedzi portalowi Skijumping.pl, w której zaznaczyła, że atmosfera w drużynie jest toksyczna.

Zobacz także: Pekin 2022: Kinga Rajda odpowiedziała na krytykę. Wykorzystała... Adama Małysza

- Mam wrażenie, że grupa wyżera się od środka. To trudna sytuacja. Myślę, że poziom naszych skoków i ogólny regres jest spowodowany właśnie tym. To nie jest kwestia szkoleniowca. Drużyna nie będzie funkcjonować, jeżeli zespół jest rozwalony od środka. Zawodnicy nie współpracują z trenerami, a trenerzy mają różną wizję. Choćby przyszedł najlepszy szkoleniowiec na świecie, to nie będzie to działać - powiedziała Konderla.

Trenerem polskiej kadry pań jest Łukasz Kruczek, który przed laty pracował z panami. W kuluarach mówi się, że część zawodniczek nie akceptuje trenera. Nasza reprezentacja pierwszy raz w historii wystartowała na igrzyskach olimpijskich, ale w Pekinie obyło się bez sukcesów.

Krystian Natoński, Polsat Sport