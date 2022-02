Juventus w tym sezonie spisuje się bardzo chimerycznie, ale to nie zmienia faktu, że jest wielkim faworytem czwartkowej konfrontacji z niżej notowanym Sassuolo. Goście w Serie A plasują się na 12. lokacie, a w poprzedniej rundzie Pucharu Włoch pokonali Cagliari 1:0.

"Stara Dama" na tym samym etapie zwyciężyła Sampdorię 4:1, natomiast w lidze znajduje się na czwartej pozycji. Ekipa z Turynu traci osiem punktów do prowadzącego Interu Mediolan, który dodatkowo rozegrał jedno spotkanie mniej. Wydaje się, że Juventus musi przede wszystkim skupić się na utrzymaniu co najmniej czwartego miejsca, które pozwoli bianconerim zagrać w kolejnej edycji Champions League. Podopieczni Massimiliano Allegriego mają tylko dwa "oczka" więcej od piątej Atalanty, która ma jeden mecz zaległy do rozegrania.

Nie zmienia to jednak faktu, że Juventus z pewnością nie odpuści sobie perspektywy awansu do półfinału Coppa Italia, zwłaszcza, że rywal nie należy do najtrudniejszych. Wielokrotni mistrzowie Włoch mają swoje powody, aby podejść do tej rywalizacji na poważnie. Wystarczy bowiem przypomnieć ostatnie starcie obu ekip, które odbyło się w Turynie i zakończyło się sensacyjnym zwycięstwem Sassuolo 2:1. Czy Juve pokusi się o srogi rewanż? A może przyjezdni kolejny raz udowodnią, że mają patent na utytułowanego adwersarza?

