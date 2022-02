ATP w Buenos Aires: Transmisje ćwierćfinałów na Polsatsport.pl

W piątkowe popołudnie oraz wieczór czasu polskiego odbędą się ćwierćfinały ATP w Buenos Aires. Zapraszamy na transmisję z dwóch spotkań, w których to Fabio Fognini zmierzy się z Federico Delbonisem oraz Casper Ruud zagra z Federico Corią. Transmisje do obejrzenia na Polsatsport.pl.

Emocje zaczniemy już od godz. 17:30, kiedy to na argentyński kort w Buenos Aires wybiegną Fognini i Delbonis. Spotkanie zapowiada się arcyciekawie, ponieważ Włoch to turniejowa "czwórka", podczas gdy reprezentant gospodarzy jest rozstawiony z numerem szóstym. Obaj niemal sąsiadują ze sobą w rankingu światowym, ponieważ gracz z Półwyspu Apenińskiego to 40. rakieta świata, natomiast tenisista z Ameryki Południowej plasuje sie dwie pozycje niżej, a to zwiastuje wyrównany bój.

Tuż po tym starciu dojdzie do rywalizacji Ruuda z Corią. Tutaj faworyt jest wyraźny, ponieważ Norweg to turniejowa "jedynka". Skandynaw należy do ścisłej czołówki światowej, o czym świadczy ósma pozycja w rankingu ATP. Jego rywal plasuje się na 65. miejscu, ale być może wykorzysta aut "własnej nawierzchni", jako że to reprezentant gospodarzy. Planowe rozpoczęcie tego meczu przewidziano na godz. 19:00.

Początek transmisji z ćwierćfinałów ATP w Buenos Aires od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.