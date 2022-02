Przed kilkoma dniami ZAKSA rozegrała spotkanie 4. kolejki Ligi Mistrzów. Po gładkiej wygranej we w Słowenii z OK Merkur Maribor (3:0) zespół z Kędzierzyna-Koźla umocnił się na drugim miejscu w tabeli grupy C. Kędzierzynianie wciąż mają jednak szansę na triumf w grupie. Bezpośrednio po wizycie na słoweńskiej ziemi udali się do Nowosybirska na zaległy mecz trzeciej kolejki, który rozegrany zostanie w sobotę.

- Przed nami bardzo długa podróż, zmienianie stref czasowych, ale jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym wyzwaniem – przyznaje Aleksander Śliwka.

Zawodnicy ZAKSY niespełna dwa miesiące temu odnieśli już ważne zwycięstwo w Nowosybirsku, ogrywając Lokomotiw 3:1. Mecz rewanżowy wstępnie miał być rozegrany 26 stycznia w Kędzierzynie-Koźlu. Ze względu na sytuację epidemiczną w polskiej drużynie i sporą liczbę zachorowań w porozumieniu z Europejską Federacją Siatkówki i zespołem z Rosji, kędzierzynianie uzyskali jednak pozwolenie na przełożenie tego spotkania. Mecz zostanie jednak rozgrany na terenie rywala.

Obrońca trofeum z Nowosybirska uległ w minioną środę Cucine Lube Civitanova 1:3 i stracił szansę na awans do fazy play-off. Miejmy więc nadzieję, że zespół Gheorghe Cretu wykorzysta słabość Rosjan i włączy się do walki o bezpośredni awans do 1/4 finału.

Transmisja spotkania Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Lokomotiw Nowosybirsk w sobotę od 12:50 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go. Początek meczu o 13:00.

psl, Polsat Sport