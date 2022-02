Kolumbijczyk Frank Castaneda grający ostatnio w Sheriffie Tiraspol został w piątek nowym piłkarzem Warty. 27-letni napastnik do poznańskiego klubu trafił na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt do końca sezonu.

Castaneda to król strzelców ligi mołdawskiej i uczestnik tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Pochodzi z Cali, grał m.in. w Caracas FC, najbardziej utytułowanym klubie Wenezueli oraz w kolumbijskim Orsomarsco SC.

W styczniu 2020 roku związał się z Sheriffem. W ekipie mistrza Mołdawii zdobył 42 bramki i zaliczył 26 asyst w 73 oficjalnych spotkaniach. W sezonie 2020/21 został królem strzelców tamtejszej ekstraklasy (28 goli w 36 występach). W pierwszej części obecnego sezonu Castaneda był kapitanem drużyny, która awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Pokonała m.in. Real Madryt na jego stadionie i Szachtara Donieck.

- To zawodnik aktywny na boisku, mobilny, lubi być często przy piłce, potrafi bardzo dobrze wykończyć akcję. Jeśli ktoś obejrzy jego bramki z ostatnich lat, to przekona się, że są to gole strzelone w urozmaicony sposób: zarówno prawą jak i lewą nogą, ze stałych fragmentów gry. Wiemy też, że uwielbia dryblingi. Na pewno nie jest to piłkarz w europejskim stylu, który sztywno trzyma się w ramach taktycznych, dlatego trzeba dać mu trochę swobody, żeby mógł zaprezentować pełnię swoich umiejętności - powiedział dyrektor sportowy Warty Radosław Mozyrko, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Jak wyjaśnił, Kolumbijczyk ma już plany na kolejny sezon, dlatego w Warcie zagra tylko do końca obecnych rozgrywek.

- Tak naprawdę to interesowaliśmy się nim od pewnego czasu, ale na początku był poza naszym zasięgiem finansowym. Jednak z racji tego, że zawodnik ma już określone plany na nowy sezon, część klubów nie zdecydowała się na zatrudnienie Franka, a część wahała się. Zainteresowanie nim było naprawdę spore, a my wykorzystaliśmy to niezdecydowanie innych, sprawnie poprowadziliśmy rozmowy i szybko zamknęliśmy temat transferu - dodał.

Castaneda jest siódmym nowym piłkarzem Warty Poznań w zimowym oknie transferowym. Wcześniej do drużyny dołączył Fin Niilo Maenpaa (poprzednio IFK Mariehamn), z wypożyczenia do Górnika Polkowice wrócił Kajetan Szmyt, a na zasadzie transferu czasowego do klubu trafili: Daniel Szelągowski, Jordan Courtney-Perkins, Miguel Luis (wszyscy z Rakowa Częstochowa) oraz Miłosz Szczepański z Lechii Gdańsk.

MS, PAP