Jewhen Konoplanka oficjalnie piłkarzem Cracovii!

Zimowe okienko transferowe otworzyło się w Polsce 1 lutego i zostanie zamknięte wraz z pierwszym dniem marca. 11 dni musieliśmy zatem czekać na pierwszy ruch ze strony Cracovii, ale po zakontraktowaniu pierwszego nowego nabytku śmiało możemy powiedzieć, że "Pasy" postawiły tym razem na jakość, a nie na ilość. Piłkarzem najstarszego klubu w Polsce został bowiem doświadczony Jewhen Konoplanka.

Seniorską karierę rozpoczął w drużynie Dnipro Dniepropetrowsk, dla której w 211 występach strzelił 45 goli, przyczyniając się m.in. do awansu do finału Ligi Europy w 2015 roku, w którym Ukraińcy musieli uznać wyższość ekipy Sevilla FC, barw której bronił wówczas Grzegorz Krychowiak. Jego forma została dostrzeżona przez Hiszpanów i jeszcze w tym samym roku skrzydłowy przeniósł się do stolicy Andaluzji. W barwach Sevilla FC zadebiutował w meczu o Superpuchar Europy przeciwko drużynie FC Barcelona - pojawił się na boisku w 68. minucie i zdołał zdobyć bramkę doprowadzając do dogrywki. W niej lepsza okazała się jednak "Blaugrana". W swoim jedynym, jak się później okazało, sezonie w Hiszpanii, udało mu się m.in. wygrać Ligę Europy, a także wpisać na listę strzelców w kolejnym meczu o Superpuchar Europy, tym razem przeciwko Realowi Madryt (2:3).

W 2016 roku Konoplanka został sprzedany za 12,5 mln euro do FC Schalke 04, w którym zdobył 6 bramek na przestrzeni 57 spotkań. Jego ostatnim przystankiem w karierze był Szachtar Donieck, gdzie zaliczył 28 występów, 4-krotnie wpisując się na listę strzelców. Przez lata stanowił też o sile reprezentacji Ukrainy, w której wystąpi 86 razy, zdobywając przy tym 21 trafień. Wielokrotnie to na jego ramieniu widniała opaska kapitana. Z drużyną narodową naszych wschodnich sąsiadów wystąpił m.in. na mistrzostwach Europy 2012 i 2016.

Konoplanka przeszedł do Cracovii jako wolny zawodnik. Jego umowa obowiązuje do końca obecnego sezonu, z opcją przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy.

Polsat Sport