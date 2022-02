- Sytuacja jest bardzo ambiwalentna i trudna. Jest bardzo wiele pytań i bardzo mało odpowiedzi - powiedziała Tutberidze rosyjskiej telewizji państwowej. Trenerka po raz pierwszy skomentowała sytuację, w jakiej znalazła się jej podopieczna.

- Jesteśmy absolutnie przekonani, że Kamiła jest niewinna, "czysta" - podkreśliła Tutberidze, zapewniając, że w tej sprawie "nie trzeba dowodów".

Zdaniem trenerki nie jest jasne, dlaczego zawodniczka, u której wykryto zakazaną substancję z teście zrobionym 25 grudnia, została dopuszczona do igrzysk olimpijskich. "Albo jest to fatalny zbieg okoliczności, albo zręcznie to zaplanowano" - powiedziała Tutberidze.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Decyzja ws. Kamiły Walijewej prawdopodobnie do niedzielnego wieczora

Decyzję w sprawie Walijewej podejmie wkrótce Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS). Zapadnie ona między sobotą a niedzielnym wieczorem.

- Bardzo liczymy na to, że sprawiedliwość zwycięży - powiedziała trenerka.

Zabronioną trimetazydynę wykryto u Walijewej 25 grudnia, ale wyniki badania przeprowadzonego przez laboratorium w Sztokholmie ujawniono dopiero w ostatni wtorek. Dokładnie dzień po tym, jak 15-latka razem z kolegami z reprezentacji Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego zdobyła olimpijskie złoto w rywalizacji drużynowej. Została przy tej okazji pierwszą zawodniczką w historii igrzysk, która udanie wykonała skok z czterema obrotami.

Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) nałożyła na łyżwiarkę we wtorek automatycznie tymczasowo zawieszenie, ale następnego dnia je cofnięto. MKOl i Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) odwołały się od tej decyzji do CAS.

AA, PAP