PlusLiga: Wyjazdowe zwycięstwo Aluron CMC Warty Zawiercie

Siatkarze z Nysy rozpoczęli to spotkanie z animuszem (6:2), ale zawiercianie szybko odrobili straty (9:9) i rozpoczęła się wyrównana walka obu ekip. Nie brakowało w tym secie zaciętej walki i ciekawych wymian; w końcówce zaiskrzyło pod siatką – arbiter wezwał do siebie graczy obu ekip. W kluczowych akcjach górą byli Jurajscy Rycerze. Dwa ważne ataki skończył Uros Kovacević, a ostatni punkt dał as serwisowy Maximiliano Cavanny (22:25).

Początek drugiej odsłony to pojedynek na punktowe zagrywki – na asy serwisowe Dawida Konarskiego (1:2) i Facundo Conte (2:4) odpowiedział dwoma Zouheir El Graoui (5:4). Ten element odegrał ważną rolę również w dalszej części seta. Zawiercianie mieli słabszą skuteczność w ataku, ale do stanu 22:22 wynik oscylował wokół remisu. Trzy ostatnie słowa należały do nysan. El Graoui popisał się skutecznym atakiem i asem, a Kamil Kwasowski skończył długą wymianę (25:22).

Trzeciego seta lepiej rozpoczęli zawiercianie (3:7) i choć gospodarze zdołali wyrównać (9:9), goście odbudowali przewagę. Jurajscy Rycerze poprawili skuteczność w ataku, a ekipa z Nysy popełniła więcej błędów własnych. Ważna była punktowa seria zawiercian od stanu 15:16 do 15:19. W końcówce gospodarze nie zdołali już złapać kontaktu i przegrali 22:25. Wynik ustalił skutecznym atakiem Conte.

Czwarta odsłona była już mniej zacięta od poprzednich. Siatkarze z Zawiercia już na początku uzyskali przewagę (5:9), którą w środkowej części jeszcze powiększyli (12:18). W końcówce przyjezdni nie pozwolili rywalom na odrobienie strat. Gdy Mateusz Malinowski zaskoczył rywali zagrywką, mieli piłkę meczową (18:24), a zepsuta zagrywka rywali przyniosła zawiercianom brakujący punkt (19:25).

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (17), Zouheir El Graoui (17), Kamil Kwasowski (15), Moustapha M'Baye (11) – Stal; Dawid Konarski (21), Uros Kovacevic (17), Facundo Conte (14) – Aluron. MVP: Dawid Konarski (16/32 = 52% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).

Aluron CMC Warta Zawiercie zajmuje czwarte miejsce w tabeli (40 punktów, bilans meczów 15–5). Trener Igor Kolaković mógł wreszcie skorzystać z nominalnych rozgrywających. Spotkanie rozpoczął Miguel Tavares Rodrigues, ale szybko zastąpił go Maximiliano Cavanna; w kadrze meczowej był jeszcze Krzysztof Bieńkowski. PSG Stal Nysa zamyka ligową stawkę (9 punktów, bilans meczów 2–18).

PSG Stal Nysa – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (22:25, 25:22, 22:25, 19:25)

PSG Stal: Wassim Ben Tara, Zouheir El Graoui, Maciej Zajder, Marcin Komenda, Kamil Kwasowski, Moustapha M'Baye – Kamil Dembiec (libero) oraz Patryk Szwaradzki, Kamil Dębski, Dominik Kramczyński, Patryk Szczurek. Trener: Daniel Pliński.

Aluron CMC Warta: Miłosz Zniszczoł, Dawid Konarski, Facundo Conte, Patryk Niemiec, Miguel Tavares Rodrigues, Uros Kovacević – Michał Żurek (libero) oraz Maximiliano Cavanna, Mateusz Malinowski, Piotr Orczyk. Trener: Igor Kolaković.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 20. kolejki PlusLigi:

2022-02-11: LUK Lublin – PGE Skra Bełchatów 0:3 (17:25, 19:25, 18:25)

2022-02-12: Projekt Warszawa – Asseco Resovia 1:3 (25:21, 21:25, 15:25, 18:25)

2022-02-12: Cuprum Lubin – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (18:25, 16:25, 16:25)

2022-02-12: PSG Stal Nysa – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (22:25, 25:22, 22:25, 19:25)

2022-02-13: Jastrzębski Węgiel – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-14: Cerrad Enea Czarni Radom – GKS Katowice (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

Mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Trefl Gdańsk, został przełożony.

