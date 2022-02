Nadszedł czas na wielki rewanż, którego stawką będzie pas mistrzowski UFC w kategorii średniej. Broniący tytułu Israel Adesanya (21-1, 15 KO) zmierzy się z pretendentem Robertem Whittakerem (23-5, 9 KO, 5 SUB). Pierwsze starcie obu zawodników zakończyło się zwycięstwem aktualnego mistrza. Transmisja gali UFC 271: Adesanya - Whittaker w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

To było w październiku 2019 roku. Na gali UFC 243 w Melbourne Whittaker bronił pasa, którego posiadaczem był od 2017 roku. Po drugiej stronie oktagonu stanął tymczasowy czempion, niepokonany w zawodowym MMA Adesanya. W końcówce pierwszej odsłony rywalizacji Nigeryjczyk posłał mistrza na deski, lecz wówczas wybrzmiał gong kończący rundę. To był jednak początek końca panowania Whittakera. W drugiej rundzie "The Last Stylebender" dopełnił dzieła zniszczenia nokautując Australijczyka.

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz Babilon MMA kolejnym Polakiem w UFC?

Od tamtych wydarzeń minęły ponad dwa lata. W tym czasie Adesanya trzykrotnie obronił mistrzowski pas (pokonywał Yoela Romero, Paulo Costę i Marvina Vettoriego), a także zaliczył nieudany wypad po tytuł mistrza kategorii półciężkiej. Pierwszą porażkę w zawodowym MMA Nigeryjczyk poniósł w starciu z Janem Błachowicziem. Z kolei Whittaker po przegranej z Adesanyą odbudował się triumfując w trzech pojedynkach. W pokonanym polu zostawił Darrena Tilla, Jareda Cannoniera i Kelvina Gasteluma. Stało się jasne, że drogi Nigeryjczyka i Australijczyka muszą ponownie się skrzyżować.

Walka Adesanya-Whittaker będzie główną atrakcją UFC 271 w Houston. W co-main evencie dojdzie do ciekawie zapowiadającego się starcia w wadze ciężkiej pomiędzy Derrickiem Lewisem (26-8, 21 KO, 1 SUB) a Taiem Tuivasą (13-3, 12 KO). Interesująco powinno być również w pojedynku Jareda Cannoniera (14-5, 9 KO, 2 SUB) z Derekiem Brunsonem (23-7, 12 KO, 4 SUB). Obaj zawodnicy mają mistrzowskie aspiracje w kategorii średniej.

Łącznie w karcie głównej UFC 271 znalazło się pięć znakomitych zestawień.

Transmisja karty głównej gali UFC 271 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 04:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):

185 lb: Israel Adesanya (21-1, 15 KO) - Robert Whittaker (23-5, 9 KO, 5 SUB) – o pas mistrzowski

265 lb: Derrick Lewis (26-8, 21 KO, 1 SUB) - Tai Tuivasa (13-3, 12 KO)

185 lb: Jared Cannonier (14-5, 9 KO, 2 SUB) - Derek Brunson (23-7, 12 KO, 4 SUB)

155 lb: Alexander Hernandez (13-4, 8 KO, 2 SUB) - Renato Moicano (15-4-1, 8 SUB)

155 lb: Nasrat Haqparast (13-4, 9 KO) - Bobby Green (28-12-1, 10 KO, 8 SUB)

Karta wstępna:



265 lb: Andrei Arlovski (32-20, 17 KO, 3 SUB) - Jared Vanderaa (12-6, 7 KO, 3 SUB)

125 lb: Roxanne Modafferi (25-19, 4 KO, 5 SUB) - Casey O’Neill (8-0, 3 KO, 2 SUB)

135 lb: Kyler Phillips (9-2, 5 KO, 1 SUB) - Marcelo Rojo (16-7, 8 KO, 6 SUB)

205 lb: Carlos Ulberg (3-1, 2 KO) - Fabio Cherant (7-3, 5 SUB)

Karta przedwstępna:



135 lb: Mana Martinez (9-2, 8 KO) - Ronnie Lawrence (7-1, 4 KO)

185 lb: Jacob Malkoun (5-1, 2 KO) - AJ Dobson (6-0, 3 KO, 2 SUB)

135 lb: Douglas Silva De Andrade (27-4, 20 KO, 1 SUB) - Sergey Morozov (17-5, 8 KO, 3 SUB)

170 lb: Jeremiah Wells (9-2-1, 4 KO, 3 SUB) - Mike Mathetha (3-0, 1 KO, 1 SUB)

265 lb: William Knight (11-2, 9 KO) - Maxim Grishin (31-9-2, 16 KO, 6 SUB)