Arkadiusz Milik spiął się z trenerem, a ten odpowiedział. "Nie wiem, czego on nie rozumie"

Arkadiusz Milik nie został uwzględniony w wyjściowym składzie Olympique Marsylia na mecz 24. kolejki Ligue 1 przeciwko FC Metz, mimo że tydzień wcześniej popisał się hat-trickiem w spotkaniu z Angers (5:2). Polak pojawił się na boisku dopiero w 76. minucie i chwilę później efektowną przewrotką przechylił szalę zwycięstwa na korzyść swojej drużyny.

Dzięki jego "wejściu smoka" ekipa z Marsylii mogła cieszyć się ze zwycięstwa, jednak reprezentant Polski nie był do końca szczęśliwy, czego upust dał w pomeczowym wywiadzie. Wszystko ze względu na fakt, że trener postawił na sprowadzonego zimą Cedrika Bakambu.

- Są pewne rzeczy, których nie rozumiem, ale wykonuję swoją pracę, i tyle... - skwitował Milik zapytany o brak miejsca w wyjściowym składzie. Wypowiedź poprzedził ponadto chwilą wymownego milczenia.

Podczas pomeczowej konferencji prasowej dziennikarze uświadomili Jorge Sampaolego odnośnie słów Polaka, a ten natychmiast się do nich odniósł.

- Takich piłkarzy, jak Arkadiusz Milik, nazywam "kompletnymi". Mają oni zdolność decydowania o losach meczu, mimo że często nie mają dużo miejsca w polu karnym. Cieszę się, że mam go w drużynie, ale nie wiem, czego on nie rozumie... Jestem zadowolony z tego, co dał drużynie, ponieważ był to wyjątkowy gol, ale dla mnie przede wszystkim liczy się zespół. Najważniejsza jest drużyna, a nie indywidualny przypadek tego, czy tamtego zawodnika - powiedział Argentyńczyk.

Olympique Marsylia zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Ligue 1 i do liderującego Paris Saint-Germain tracy 13 punktów. Kolejny mecz ligowy rozegra 20 lutego, a jej przeciwnikiem będzie 15. w tabeli Clermont. Trzy dni wcześniej ekipa reprezentanta Polski zagra z Karabachem Agdam w ramach Ligi Konferencji.