W listopadzie 2021 roku Sochowicz miał poważny wypadek na torze olimpijskim w Yanqing. Mimo tego, zdołał wrócić do zdrowia i wystartować w Pekinie.

"Tegoroczne igrzyska były dla mnie osobiste, bo wyszarpałem je zębami i postanowiłem ich doświadczyć. Wyniki były dodatkiem, choć nie ukrywam, że ta sportowa złość, mimo wszystko upomina się, że mogło być dużo lepiej itp. No ale cóż, jest jak jest, tego już nie zmienię. Gdy ktoś się mnie pyta jak było, to odpowiadam, że super - bo naprawdę było. No a który byłeś? I wtedy na myśl cisną mi się niecenzuralne słowa, bo ta sportowa złość mnie gniecie tam z tyłu, przeszedłem przez labirynt niepowodzeń, z zagryzionymi zębami znosiłem tortury na stole fizjoterapeutycznym, później płaciłem za każdy ślizg na sankach, a dla przeciętnego kibica liczy się tylko cyferka obok mojego nazwiska" - zauważył.

"Do tego sformułowania. Bo grubasy na saneczkach. Te dwójki to jeden na drugim zjeżdża, pewnie ciepli. Wstydu nie było? Niech Ci kupią lepsze te sanki. Żeby w 40 milionowym kraju toru nie było? Kto to w ogóle jeździ na tych sankach. Jak położysz worek ziemniaków to też zjedzie!" - kontynuował na Instagramie.

"Trochę bolesna rzeczywistość, że za granicą człowiek jest dużo bardziej szanowany niż w ojczyźnie i zamiast docenić, że mimo tylu przeciwności jest grupka po..., którzy uprawiają ten sport i na przekór tego, że totalnie nie ma do tego warunków, robią, co mogą. I tu stoję przed wielkim dylematem, czy dalej chcę reprezentować ojczyznę ludzi z którymi w ogóle się nie utożsamiam - Polsko uwsteczniasz się!" - dodał.

"(...) Z góry chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy nie odnajdują się w tym co napisałem! Dziękuję wam! Sport to niewdzięczna ku... jest!" - zakończył.

Sochowicz na igrzyskach olimpijskich w Pekinie zajął 25. miejsce w jedynkach i 8. miejsce w sztafecie mieszanej.

MC, Polsat Sport