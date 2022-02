Bale w Realu występuje od 2013 roku, ale nie brakuje opinii, że ostatnie lata to "odcinanie kuponów". Walijczyk poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Tottenhamie, gdzie spisał się bardzo dobrze, o czym świadczy 16 strzelonych goli w 34 meczach. Po powrocie do Madrytu wystąpił jednak tylko w czterech spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę.

Ancelotti jednoznacznie przyznał, że przygoda Bale'a z Realem dobiega końca.

- Jego umowa kończy się i może tak być, że nie posiada w sobie motywacji w ostatnim okresie. Czuje się dobrze i chce skończyć swój etap w Realu, tak jak na to zasługuje, ponieważ przyczynił się do zdobycia wielu trofeów przez klub. Zakończenie gry w Realu będąc w wysokiej formie byłoby pięknym zwieńczeniem jego kariery. Gareth nigdy mnie nie zawiódł. To kontuzje sprawiały, że nie mógł grać - powiedział włoski menedżer.

Bale zdobył z Realem dwa tytułu mistrza Hiszpanii, wygrał Puchar Króla oraz czterokrotnie sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów przez dziewięć lat gry na Santiago Bernabeu. Angielskie media donoszą, że Walijczyk rozważa definitywne zakończenie kariery, jeżeli jego reprezentacja nie awansuje do tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. Rywalem Walii w barażach będzie Austria, a ewentualnie kolejnym Szkocja lub Ukraina.