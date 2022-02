Znamy nowego Partnera Technicznego Polskiego Związku Koszykówki

Marka 4F została Partnerem Technicznym Polskiego Związku Koszykówki. Reprezentacje Polski koszykarek i koszykarzy, zarówno seniorskie, jak i młodzieżowe - również w odmianie 3x3 - będą korzystać z odzieży i akcesoriów 4F. Umowa została podpisana do końca 2025 roku.

- Od początku obecnego sezonu marka 4F jest Partnerem Technicznym Energa Basket Ligi, więc kluby korzystają z odzieży tego samego producenta. Teraz przyszedł czas na rozszerzenie tej współpracy o wszystkie koszykarskie reprezentacje Polski. 4F to uznana polska marka, mająca ogromne doświadczenie we współpracy ze związkami sportowymi i komitetami olimpijskimi. Kibice będą mogli zobaczyć po raz pierwszy koszykarzy w nowych strojach w spotkaniach kwalifikacyjnych do mistrzostw świata z Estonią - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Współpraca z PZKosz na poziomie reprezentacyjnym to dla nas niezwykle ważny krok na drodze dalszego rozwoju w zakresie teamwearu. Od lat jesteśmy obecni w polskim sporcie, rozwijając się prężnie również w dyscyplinach drużynowych. Cieszymy się, że nasze stroje są doceniane nie tylko przez związki, ale także przez samych zawodników, o czym świadczy rozszerzenie naszej współpracy - przyznał Michał Czechowicz, Teamwear Manager 4F.

Z odzieży i akcesoriów marki 4F będą korzystały wszystkie koszykarskie reprezentacje Polski, także w odmianie 3x3, zarówno seniorskie, jak i w kategoriach młodzieżowych. Umowa będzie obowiązywała przez najbliższe cztery lata.

Pod koniec lutego kadra trenera Igora Milicicia - już w strojach przygotowanych przez 4F - rozegra dwa spotkania kwalifikacji do mistrzostw świata przeciwko Estonii.

Informacja prasowa