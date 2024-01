Polski Cukier Start z pewnym zwycięstwem w Łańcucie

Początek spotkania był wyrównany i toczył się w rytmie "kosz za kosz". Dopiero po późniejszych kontrach Jabrila Durhama to goście byli lepsi o pięć punktów. W ekipie z Łańcuta bardzo dobrze prezentował się Tyler Cheese, ale to nie wystarczało do odrabiania tych małych strat. Ostatecznie po zagraniu Romana Szymańskiego po 10 minutach było 16:20.

W drugiej kwarcie po trójkach Treya Wade’a i rzutach Szymańskiego różnica wzrosła do 14 punktów na korzyść lublinian. Muszynianka Domelo Sokół miał ogromne problemy z konstruowaniem swoich akcji ofensywnych. Z kolei dzięki trójkom Liama O’Reilly’ego przewaga Polskiego Cukru Startu wynosiła aż 19 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 27:46.

W kolejnej części gry sytuację gospodarzy starał się poprawiać Ike Nwamu, ale szybko swoimi rzutami odpowiadał Jakub Karolak. Po chwili i kolejnych rzutach z dystansu Treya Wade’a i Filipa Puta różnica wzrosła aż do 29 punktów! Filip Struski wraz z Adamem Kempem lekko zmniejszyli straty, ale po 30 minutach było aż 48:72.

W kolejnej części meczu dzięki trójce Kacpra Młynarskiego ekipa trenera Marka Łukomskiego zbliżyła się na 17 punktów, ale już na wiele więcej przyjezdni nie pozwolili. Lublinianie cały czas kontrolował wydarzenia na parkiecie, chociaż na półtorej minuty przed końcem Muszynianko Domelo Sokół zmniejszył straty do 12 punktów. Ostatecznie jednak Polski Cukier Start zwyciężył 88:78.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jabril Durham z 15 punktami, 8 zbiórkami i 9 asystami. Ike Nwamu zdobył dla gospodarzy 19 punktami, 5 zbiórkami i 4 asystami.

ORLEN Basket Liga - 18. kolejka

Muszynianka Domelo Sokół Łańcut - Polski Cukier Start Lublin 78:88 (16:20, 11:26, 21:26, 30:16)

Sokół: Ikechukwu Nwamu 19, Adam Kemp 16, Tyler Cheese 11, Artur Łabinowicz 9, Filip Struski 6, Kacper Młynarski 6, Terrell Gomez 5, Michał Kroczak 4, Biram Faye 2, Marcin Nowakowski 0

Start: Jakub Karolak 16, Jabril Durham 15, Liam O'Reilly 14, Trey Wade 13, Tomislav Gabric 8, Barret Benson 8, Roman Szymański 8, Bartłomiej Pelczar 3, Filip Put 3.

PLK.PL