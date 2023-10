Pewne zwycięstwo Arged BM Stali Ostrów Wlkp. nad Legią Warszawa

To Arged BM Stal była lepsza na początku meczu - po trafieniach Ojarsa Silinsa i Davida Brembly’ego było już 9:3. Dopiero późniejsze trójki PJ Pipesa i Arica Holmana rozruszały ofensywę przyjezdnych. Po chwili jednak dzięki podobnemu trafieniu Michała Chylińskiego różnica wzrosła aż do 12 punktów. Po 10 minutach było 21:9. W drugiej kwarcie Legia dalej trafiała tylko z dystansu, a po trójce Raya Cowelsa zmniejszyła straty do dziewięciu punktów. Ostrowianie ciągle jednak kontrolowali wydarzenia na parkiecie, bo goście trafiali tylko za trzy. Szybko na tego typu zagrania odpowiadali Aigars Skele i Nemanja Djurisić. Po akcji Bembly’ego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 43:26.

W trzeciej kwarcie po trójce Ojarsa Silinsa różnica wynosiła 18 punktów. Zespół trenera Wojciecha Kamińskiego nie zamierzał się jednak poddawać. Nieźle prezentowali się PJ Pipes oraz Ray Cowels, a po trafieniu Marcela Ponitki zbliżyli się na 10 punktów. Ostatecznie jednak po kolejnej akcji Nemanji Djurisicia po 30 minutach było 54:41. Kolejna część meczu już niewiele zmieniała - drużyna trenera Andrzeja Urbana kontrolowała wydarzenia na parkiecie. Po kontrze wykończonej przez Davida Brembly’ego prowadziła ponownie 19 punktami. Ostatecznie wygrała 71:53.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa 71:53 (21:9, 22:17, 11:15, 17:12)

Arged BM Stal Ostrów Wlkp.: Aigars Skele 15, Ojars Silins 12, David Brembly 11, Rodney Chatman 10, Nemanja Djurisic 9, Damian Kulig 6, Arunas Mikalauskas 4, Michał Chyliński 4, Wiktor Sewioł 0, Krzysztof Sulima 0, Aleksander Załucki 0, Bartosz Rachwalski 0

Legia Warszawa: Raymond Cowels III 15, Shawn Pipes Jr. 10, Aric Holman 10, Marcel Ponitka 8, Michał Kolenda 6, Marcin Wieluński 2, Josip Sobin 2, Dariusz Wyka 0, Adam Linowski 0, Grzegorz Kulka 0

MC, plk.pl