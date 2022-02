Boruc otrzymał czerwoną kartkę w ligowym spotkaniu z Wartą Poznań w niedzielę 13 lutego za uderzenie Dawida Szymonowicza. To jednak nie był koniec. Kiedy po analizie VAR polski bramkarz skierował się w kierunku szatni, to po drodze odepchnął jednego z operatorów firmy odpowiedzialnej za transmisję wydarzenia. Na polskiego bramkarza spadła ogromna krytyka, jednak on nic sobie z tego nie zrobił. Na swoim profilu zamieścił nawet relację innego użytkownika, w której możemy przeczytać "Artur Boruc, sędzia c***".



Nic dziwnego, że wielu osobom takie zachowanie się nie spodobało. Sytuację postanowiła wykorzystać Jagiellonia Białystok, która przygotowała krótki poradnik dobrych manier autorstwa "Pszczółki", czyli klubowej maskotki. Całość poprzedza filmik umieszczony przez Boruca kilka miesięcy temu, w którym sparodiował sposób mówienia przez ludzi na Podlasiu. Odpowiedź Jagiellonii spotkała się z przychylną reakcją kibiców, którzy chwalą ten pomysł.

🐝 Hej @ArturBoruc nasza pszczoła ma do Ciebie ważną sprawę 😉 pic.twitter.com/IK9BTdG952 — Jagiellonia 😷 (@Jagiellonia1920) February 16, 2022

W środę Komisja Ligi nałożyła na polskiego bramkarza karę 25 tysięcy złotych oraz zawiesiła go na trzy spotkania PKO BP Ekstraklasy.

- Komisja Ligi uznała, że agresywne zachowanie zawodnika nosiło znamiona naruszenia nietykalności cielesnej. Tego typu zachowania muszą być piętnowane w adekwatny sposób - czytamy w oświadczeniu.

jb, Polsat Sport