Gala Polsat Boxing Promotions 5 odbędzie się we Wrocławiu. W przeszłości swoje pojedynki w tym mieście toczyli między innymi Andrzej Gołota, Tomasz Adamek czy Krzysztof Włodarczyk.

- 1998 rok i walka Gołota vs Witherspoon - od tego wszystko się zaczęło. Podchodziliśmy do tego w telewizji Polsat jak do nowego tworzywa, a efekt był gigantyczny. 12 milionów ludzi przed telewizorami - dziś można o tym pomarzyć. Z Wrocławiem związane są wielkie wspomnienia sportowe - przyznał Kmita.

Wydarzenie zaplanowane na 19 lutego będzie piątą galą grupy Polsat Boxing Promotions.

- Dziś wyprodukowanie gali jest trudniejsze. Zmniejszyła nam się podaż pięściarzy na wysokim poziomie. Zaczynamy pracę u podstaw, ale jesteśmy pełni cierpliwości. Będziemy starać się organizować takie gale, jak ta sobotnia. Nie ma innej drogi - dodał.

