Messi załamany po meczu z Realem. Znalazł pocieszenie w ramionach... Neymara

Leo Messi nie zaliczy wtorkowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Realem Madryt do udanych. Argentyńczyk bowiem nie wykorzystał rzutu karnego w 62. minucie rywalizacji. Według francuskiego portalu RMC Sport, "atomowa pchła" znalazła pocieszenie w ramionach swojego przyjaciela Neymara.

Starcie Paris Saint-Germain z Realem Madryt było absolutnym szlagierem Ligi Mistrzów. Było to także prestiżowe starcie dla Messiego, który jako piłkarz Barcelony rozegrał mnóstwo spotkań przeciwko "Królewskim", strzelając im bardzo dużo goli.

Wielu kibiców ze stolicy Francji liczyło, że i tym razem Messi okaże się katem Realu. Nic bardziej mylnego. Co prawda, gospodarze wygrali 1:0, ale błyskiem geniuszu popisał się inny gwiazdor - Kylian Mbappe, który w samej końcówce meczu zdobył bramkę po efektownie przeprowadzonej indywidualnej akcji.

Paryżanie znacznie wcześniej, bo w 62. minucie mogli objąć prowadzenie. Sędzia podyktował dla nich rzut karny, a do futbolówki podszedł Messi. Jego intencje znakomicie jednak wyczuł Thibault Courtois.

Argentyńczyk był mocno załamany zmarnowaniem jedenastki. Nie tylko po końcowym gwizdku, ale także w trakcie trwania rywalizacji. Do tego stopnia, że musiał pocieszać go jego bliski przyjaciel Neymar. Również po zejściu zawodników do szatni Brazylijczyk został przy swoim kompanie, aby ten nie poczuł się osamotniony.

Odkąd Messi trafił do Paryża, boryka się z wielką presją oczekiwań. Nie idzie ona w parze z formą gwiazdora, który w 21 meczach strzelił "tylko" siedem goli.

Rewanż Realu z PSG zaplanowany został na 9 marca.