Paris Saint-Germain od pierwszego gwizdka dominowało na boisku. Real rzadko zapuszczał się pod pole karne przeciwników. Piłkarze klubu z Paryża skutecznie dławili ofensywne zapędy "Królewskich". Bardzo dobrą szansę na strzelenie gola na początku meczu miał Kylian Mbappe. Francuz stanął oko w oko z Thibaut Courtois. Piłka po strzale gwiazdy PSG trafiła w belgijskiego bramkarza. Z biegiem czasu atmosfera na Parc des Princes stawała się coraz gorętsza. Sędzia zmuszony był pokazać dwie żółte kartki. Ukarani zostali Casemiro oraz Marco Verratti. Zawodnicy na przerwę schodzili przy bezbramkowym remisie.

Najlepiej o przebiegu pierwszych 45 minut może świadczyć statystyka strzałów celnych oddanych przez oba zespoły. Gospodarze dwa razy wystawiali Courtois na próbę. Natomiast "Los Blancos" nie byli w stanie ani razu zmusić Gianluigiego Donnarummy do interwencji.

Na początku drugiej połowy PSG znowu miało szansę, by wyjść na prowadzenie. W roli głównej ponownie pojawił się Mbappe. Napastnik otrzymał piłkę w polu karnym przeciwników. Chociaż otoczyło go trzech defensorów, to był w stanie oddać celny i mocny strzał. Ekipę z Półwyspu Iberyjskiego uratował Courtois, który nie bez problemów odbił futbolówkę. Na murawie dominowała ekipa z Ligue 1. "Królewscy" nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi na grę przeciwników.

Ofensywne nastawienie PSG opłaciło się w 61. minucie. Mbappe wpadł w pole karne Realu. Dani Carvajal spóźnił się ze wślizgiem i sfaulował młodego napastnika. Sędzia musiał podyktować rzut karny. Do stałego fragmentu gry podszedł Messi. Kibice zgromadzeni na stadionie w stolicy Francji byli przekonani, że Argentyńczyk za chwilę wyprowadzi ekipę gospodarzy na prowadzenie. Mimo to obronną ręką z tego starcia wyszedł belgijski golkiper. Dzięki jego interwencji na tablicy wyników nadal widniały dwa zera.

Szalę zwycięstwa na stronę wicemistrzów Francji przechylił Mbappe. W doliczonym czasie gry 23-latek otrzymał podanie od Neymara. Francuz przedrylował piłkę obok dwóch obrońców Realu. Tym razem Courtois nie miał szans obronić strzału przeciwnika. Dzięki temu trafieniu PSG zwyciężyło w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Paris Saint-Germain - Real Madryt 1:0 (0:0)

Bramka: Mbappe 90+4

Paris Saint-Germain: Gianluigi Donnarumma - Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Leandro Paredes, Marco Verratti - Kylian Mbappe, Lionel Messi, Angel Di Maria (72. Neymar)

Real Madryt: Thibaut Courtois - Dani Carvajal (72. Lucas Vazquez), Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy - Toni Kroos, Casemiro, Luka Modrić (82. Federico Valverde) - Marco Asensio (72. Rodrygo), Karim Benzema, Vinicius Junior (82. Eden Hazard)

Paris Saint-Germain - Real Madryt 1:0. Skrót meczu