Kiedy mecze polskich klubów w Lidze Konferencji? Gdzie obejrzeć?

Zarówno Legia Warszawa, jak i Jagiellonia Białystok, nie przegrały jeszcze ani jednego spotkania w fazie ligowej Ligi Konferencji. Dzięki temu plasują się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu w tabeli europejskiego pucharu, ustępując jedynie angielskiej Chelsea. Obie drużyny z PKO BP Ekstraklasy mają szansę na kontynuowanie swojej imponującej serii w nadchodzących meczach.

W tym tygodniu Jagiellonia Białystok zmierzy się z Mladą Bolesław, zespołem z czeskiej ekstraklasy. Podopieczni Andreasa Brannstroma, choć nie są faworytami, z pewnością postawią trudne warunki drużynie z Białegostoku na swoim stadionie. Jagiellonia, która do tej pory prezentowała się znakomicie, wygrywając z duńską Kopenhagą (2:1), mołdawskim Petrocubem (2:0) oraz norweskim Molde (3:0), a także remisując w ostatniej kolejce po trudnym i wyrównanym meczu ze słoweńskim Celje (3:3), będzie musiała utrzymać wysoki poziom gry. Mlada jest dużo niżej w tabeli LK od polskiej ekipy, zajmując dopiero 30. miejsce z zaledwie trzema punktami na koncie.

Legia natomiast podejmie Lugano, szwajcarski klub, który również walczy o awans do kolejnej rundy. Podopieczni Goncalo Feio prezentują się świetnie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do końca tego etapu pozostały jedynie dwie kolejki, a "Legioniści" są coraz bliżej bezpośredniego awansu do 1/8 finału. Polski zespół będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska i przedłużyć swoją imponującą serię zwycięstw. Lugano jest ósme w tabeli z dziewięcioma punktami na koncie. Przegrali tylko raz, w meczu trzeciej kolejki z TSC Backa Topola 1:4. Przypomnijmy, że Legia pokonała serbski zespół 3:0.

Kiedy mecz Legia Warszawa - FC Lugano? Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Legia swój kolejny mecz rozegra w czwartek 12 grudnia. Transmisja meczu Legia Warszawa - FC Lugano w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 18:35. Start przedmeczowego studia o godzinie 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

Kiedy mecz Mlada Bolesław - Jagiellonia Białystok? Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Jagiellonia swój kolejny mecz rozegra w czwartek 12 grudnia. Transmisja meczu Mlada Bolesław - Jagiellonia Białystok w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 20:50. Start przedmeczowego studia o godzinie 19:45 w Polsacie Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.

Studio podsumowujące oba występy polskich zespołów w LK bezpośrednio po meczu Jagiellonii na antenie Polsat Sport Premium 2.

Polsat Sport