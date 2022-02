Jeszcze nie wiadomo, co z przyszłością Kyliana Mbappe. W mediach pojawiło się już wiele teorii dotyczących możliwego transferu Francuza. Klubem, który ma być najbliżej pozyskania 24-latka, jest Real Madryt. Jak się jednak okazuje, zawodnik Paris Saint-Germain może niedługo trafić do Premier league.

O transferze Mbappe znowu zrobiło się głośno po jego ostatnim występie w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że w 1/8 finału największego europejskiego pucharu PSG stanęło naprzeciwko ekipy "Królewskich". O wyniku spotkania zadecydowała bramka zdobyta właśnie przez Francuza. Mistrz świata z 2018 roku w doliczonym czasie gry wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Przez to zaczęto na nowo spekulować, o przejściu gwiazdy paryskiej ekipy do zespołu "Los Blancos". Mimo to według brytyjskich mediów 24-latek ma być blisko przejścia do zespołu z czołówki Premier League. Chodzi o Liverpool.

Według "The Daily Mail" Mbappe ma być zainteresowany transferem do zespołu "The Reds". Jednym z argumentów, który ma przekonać napastnika, jest obecność w angielskim klubie Jurgena Kloppa. Media z Wysp podają jeszcze jeden prawdopodobny scenariusz w sprawie młodego piłkarza. Według nich Francuz ma zastanawiać się jeszcze nad pozostaniem w zespole z Paryża.

Już niedługo napastnik będzie musiał zdecydować co dalej z jego przyszłością. Warto bowiem przypomnieć, że jego obecny kontrakt kończy się 30 czerwca 2022 roku.

W załączonym materiale wideo gol Kyliana Mbappe w meczu przeciwko Realowi Madryt.