Feio zapytany o przyszłość. Stanowcza odpowiedź trenera

Legia Warszawa w czwartek zagra swoje piąte spotkanie w tej edycji Ligi Konferencji. Na razie drużyna z Łazienkowskiej radzi sobie świetnie. Cztery wygrane mecze i 2. miejsce w tabeli za Chelsea. Taki wynik może napawać optymizmem.

Dodatkowo po wtorkowej porażce Interu Mediolan z Bayerem Leverkusen 0:1 klub ze stolicy Polski został jedyną drużyną spośród wszystkich grających w europejskich pucharach, która nie straciła gola.

- Niestracenie bramki to przejaw siły drużyny, bo cały zespół jest za to odpowiedzialny. Do tego potrzebny jest dobry występ bramkarza, linii obrony, ale pomocy i ataku też. To czyste konto jest jednym z wyzwań, oczywiście obok trzech punktów, które zapewniają wysokie miejsce w klasyfikacji - zaznaczył Feio.

Portugalczyk podczas konferencji prasowej został zapytany o przedłużenie kontraktu ze stołecznym klubem. Umowa szkoleniowca kończy się w czerwcu 2025 roku, ale ostatnie wyniki mogą spowodować jej przedłużenie.

- Nie było jeszcze rozmów na ten temat. Nie zaprzątam sobie tym głowy, bo nie mam na to czasu. Myślę, jak pomóc piłkarzom wygrać kolejne spotkania i na tym się skupiam. Jak będziemy dobrze pracować, to inne rzeczy przyjdą naturalnie - dodał trener Legii.

Kiedy mecz Legia Warszawa - FC Lugano? Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Legia swój kolejny mecz rozegra w czwartek 12 grudnia. Transmisja meczu Legia Warszawa - FC Lugano w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 18:35. Start przedmeczowego studia o godzinie 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

Studio podsumowujące oba występy polskich zespołów w LK bezpośrednio po meczu Jagiellonii na antenie Polsat Sport Premium 2.

IM, Polsat Sport