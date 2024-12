Hajto przewiduje problemy Legii. Wskazał nazwisko. I jeszcze to porównanie!

W najnowszym odcinku programu Polsat Futbol Cast Hajto podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat kluczowych zawodników Legii, których zabraknie w najbliższym meczu z FC Lugano. W szczególności skupił się na roli Rafała Augustyniaka, którego znaczenie dla drużyny jest nie do przecenienia. Ekspert porównał go do jednego z czołowych europejskich piłkarzy, podkreślając jego niezawodność i wpływ na grę zespołu.

ZOBACZ TAKŻE: PZPN ogłosił, zapadła ważna decyzja. Dotyczy Probierza i Kuleszy

- O ile Rubena Vinagre można zastąpić, ponieważ gra na pozycji bocznego obrońcy, to zastąpienie tak kluczowej postaci jak Rafał Augustyniak może być dla drużyny ze stolicy znacznie trudniejsze. Mimo swojego wieku, bo nie mówimy o młodym zawodniku, zdobył on ogromne doświadczenie i rutynę. Na swojej pozycji porusza się z niezwykłą pewnością. Choć nie jest wybitnym technikiem, cechuje go niesamowita powtarzalność. Porównałbym go do Roberta Andricha, reprezentanta Niemiec grającego na pozycji numer 6. Augustyniak nie próbuje wymyślać cudów na boisku, nie jest iluzjonistą, ale jego gra jest niezwykle konsekwentna. Nie cofa nogi, nie unika starć, jest odpowiedzialny i potrafi "przyostrzyć" grę. Rywale się go boją, bo jest bardzo nieustępliwy - przyznał ekspert.



Były piłkarz m.in. niemieckiego FC Schalke 04 podzielił się swoimi przemyśleniami na temat 31-letniego gracza i jego możliwej roli w reprezentacji Polski. Ekspert wyraził swoje zdanie na temat tego, jak ważnym elementem układanki Michała Probierza mógłby zostać Augustyniak, zwracając uwagę na jego doświadczenie i fizyczną dojrzałość.

- Zawsze powtarzam, że jest to piłkarz, który bez względu na wiek, powinien naturalnie grać w naszej reprezentacji. Gra w czołowym polskim klubie, dojrzał fizycznie do tego, aby występować na tej pozycji i być powtarzalnym. Jestem rozczarowany, że doznał teraz poważnej kontuzji, ponieważ na tej pozycji mamy w reprezentacji naprawdę duże braki. Może trener Michał Probierz w końcu dostrzegłby w nim solidną "szóstkę", której tak bardzo nam brakuje - zauważył były reprezentant Polski.

Ekspert podzielił się swoimi przemyśleniami na temat powrotu środkowego pomocnika do gry po kontuzji. Hajto zwrócił uwagę na trudności, jakie mogą towarzyszyć rehabilitacji, szczególnie na pozycji, na której gra Augustyniak. Mimo to, były reprezentant Polski wyraził przekonanie, że dzięki swoim zaletom, zawodnik Legii poradzi sobie z tym wyzwaniem.

- Powrót do pełnej sprawności po kontuzji ręki będzie dla niego trudny, ponieważ na jego pozycji ręce są niezbędne do zdobywania przestrzeni i ustawiania sobie zawodników w kryciu. Jednak jestem przekonany, że Augustyniak, dzięki swojej determinacji i doświadczeniu, poradzi sobie z tym wyzwaniem - dodał Hajto.

Cała dyskusja w materiale wideo poniżej: