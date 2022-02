Polsat Boxing Promotions 5 z efektowną oprawą muzyczną. "To bardzo ważny element każdego widowiska"

- W momencie powstania spółki oraz wizji typowej gali, muzyka była i będzie bardzo ważnym elementem każdego widowiska. Jeżeli boks jest fragmentem "show", a tak zawsze było, to muzyka pasuje jak najbardziej. A jeżeli artyści zgadzają się na występy między walkami, to tym lepiej - powiedział dyrektor ds. sportu w Telewizji Polsat, Marian Kmita.

Wielkimi krokami zbliża się gala Polsat Boxing Promotions 5. Z tej okazji zorganizowano konferencję prasową, na której przedstawiono szczegóły sobotniego wydarzenia. Mowa m.in. o oprawie muzycznej, która jest nierozłącznym elementem sportowych widowisk.

Wrocławską galę PBP 5 swoim występem zaszczyci Ewelina Lisowska.

- Długo dyskutowaliśmy w gronie członków zarządu, bo każdy z nas ma swoje gusta muzyczne. Ewelina Lisowska jest osobą bardzo znaną w Polsce, dodatkowo kochającą sport. W momencie powstania spółki oraz wizji typowej gali, muzyka była i będzie bardzo ważnym elementem każdego widowiska. Jeżeli boks jest fragmentem "show", a tak zawsze było, to muzyka jak najbardziej pasuje. A jeżeli artyści zgadzają się na występy między walkami, to tym lepiej. Bardzo staramy się, aby te walory estetyczne, związane ze stroną wizualno-dźwiękową były dopracowane i żeby ta oprawa widowiska była najwyższym w Polsce standardem. Myślę, że na razie nam to wychodzi. Powiedziałbym przewrotnie, że oprawa widowiska jest na wyższym poziomie, niż to co mamy szansę "dociągnąć" sportowo. Potrzeba jednak cierpliwości, bo dzisiaj podaż dobrych pięściarzy w Polsce jest maleńka - powiedział Kmita.

Wydarzenie zaplanowane na 19 lutego będzie piątą galą grupy Polsat Boxing Promotions.

Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.