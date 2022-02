- Nie będzie łatwo. Wiemy, że Lube to potężna firma, drużyna, która wiele razy wygrywała Ligę Mistrzów. Ale z drugiej strony będziemy walczyć. Wyjdziemy, nie przestraszymy się i będziemy walczyć o swoje. W zeszłym roku polski zespół pokazał, że nawet takie wielkie marki jak Lube można odprawiać z kwitkiem. Tak więc mam nadzieję, że w tym roku Jastrzębski Węgiel będzie pisał swoją historię w LM - dodał zawodnik mistrza Polski, cytowany w klubowych mediach.

Rok temu Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle wyeliminowała Lube w ćwierćfinale LM po złotym secie. Kędzierzynianie wygrali potem rozgrywki LM, ale w finale mistrzostw Polski musieli uznać wyższość Jastrzębskiego Węgla. Rozgrywającym Zaksy był wtedy Benjamin Toniutti, obecny kapitan jastrzębian.

- Miałem przeczucie, że będzie to Lube i mam na to świadków. Moja prognoza się potwierdziła. Wiemy, że jest do zespół będący jednym z faworytów do wygrania całej edycji LM. Ale z drugiej strony jest to ćwierćfinał, w którym znalazło się osiem obecnie najlepszych drużyn w Europie. Musimy być dumni, że jesteśmy w tym gronie i damy z siebie wszystko, by spróbować wywalczyć awans do półfinału. Z zeszłego roku mam dobre wspomnienia związane z ćwierćfinałem rozegranym przeciwko Lube. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę przejścia ich i zakwalifikowania się do półfinału. Ale z całą pewnością musimy być gotowi na ciężką i trudną przeprawę przeciwko jednej z najlepszych drużyn w Europie i na świecie - ocenił reprezentant Francji.

Przed sezonem prezes jastrzębian Adam Gorol zapowiedział, że drużyna ma w planie zdobycie Superpucharu i Pucharu Polski, mistrzostwa kraju i awansować - co najmniej - do czwórki Ligi Mistrzów. Na razie udało się zrealizować ten pierwszy cel.

MC, PAP