Mocne słowa mistrza olimpijskiego. "Hitler też zorganizował igrzyska"

Van der Poel zameldował się już w swoim domu w Szwecji. Po powrocie do ojczyzny postanowił udzielić wywiadu tamtejszej gazecie "Sportbladet". Łyżwiarz niepochlebnie wypowiedział się na temat organizatorów zimowych igrzysk olimpijskich.

- Igrzyska olimpijskie są fantastycznym sportowym wydarzeniem, ponieważ dają możliwość połączenia się narodów z całego świata - zaczął spokojnie Szwed. - Hitler jednak też zorganizował igrzyska, zaraz przed tym, kiedy zaatakował Polskę. Tak samo postąpiła Rosja przed atakiem na Ukrainę - stwierdził.

Należy zaznaczyć, że obecnie w Chinach prowadzona jest kampania przeciwko Ujgurom. To mniejszość etniczna pochodzenia tureckiego. W Chinach osoby zaliczające się do tej grupy wysyłane są do "obozów reedukacyjnych". Dla wielu kampania ta nosi znamiona ludobójstwa.

- To straszna sytuacja. Mimo to nie powinienem już chyba więcej mówić na ten temat. Niektóre osoby z reprezentacji Szwecji nadal przebywają w Chinach - powiedział.

Van der Poel był jedną z największych gwiazd IO w Pekinie. W sumie zdobył dwa złote medale. Najpierw okazał się najlepszy w biegu na 5000 metrów. Następnie zdeklasował przeciwników w rywalizacji na 10000 metrów, bijac przy okazji rekord świata.