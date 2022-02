Pekin 2022: Plan dnia na igrzyskach olimpijskich - sobota 19.02

Przed trwającym sezonem 37-letni Bródka nie startował w zawodach, a jedynie trenował, i wydawało się, że wkrótce zakończy karierę. Tej zimy wrócił jednak do wyczynowego sportu i udało mu się wywalczyć kwalifikację olimpijską w biegu ze startu wspólnego oraz na swoim koronnym dystansie 1500 m.

Zobacz także: Pekin 2022: Terminarz i program igrzysk. Kiedy startują Polacy? O której godzinie?

Już w trakcie igrzysk Bródka zrezygnował z rywalizacji na 1500 m z powodu urazu mięśnia przywodziciela uda.

"Informuję z bólem, że niestety nie wystartuję jutro (8 lutego - PAP) na 1500 m w Pekinie. Przepraszam państwa, ale nie była to łatwa decyzja, mimo wszystko uważam, że jedyna słuszna" - napisał w mediach społecznościowych zawodnik, który w tym roku i w 2018 w Pjongczangu był chorążym polskiej reprezentacji w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk.

W piątek Bródka zasugerował, że będzie to jego ostatni start w karierze na dużej imprezie.

"Od Pekinu do Pekinu - mogę dziś napisać. Historia zatoczyła koło, ponieważ moja przygoda z zawodami mistrzowskimi zaczęła się właśnie tutaj w 2004 r. na Mistrzostwach Świata Juniorów w short tracku i zakończy się w Pekinie na Igrzyskach Olimpijskich w 2022 r. Dorosła, bo osiemnastoletnia kariera na najwyższym poziomie, w trakcie której zdobyłem to, co najważniejsze, czyli złoto olimpijskie, ale na podsumowanie będzie jeszcze czas" - napisał Bródka.

Podziękował fizjoterapeutce Magdalenie Trzaskowskiej za zaleczenie kontuzji i zwrócił się do kibiców: "Proszę Was jedynie, abyście trzymali mocno za mnie kciuki, a ja dam z siebie jak zawsze wszystko".

Oprócz Bródki w wyścigu ze startu wspólnego wystartuje Artur Janicki, a w rywalizacji pań Magdalena Czyszczoń i Karolina Bosiek. Półfinały mężczyzn o godz. 8 czasu polskiego, kobiet - o 8.45.

O godz. 7 rozpocznie się bieg narciarski na 50 km techniką dowolną. Na liście startowej jest 61 zawodników, a wśród nich Dominik Bury i Mateusz Haratyk.

Najwcześniej, o godz. 3, przystąpią do rywalizacji narciarze alpejscy w slalomie równoległym drużyn mieszanych. W 1/8 finału biało-czerwoni zmierzą się z bardzo silną ekipą Norwegii. W składzie polskiej drużyny są: Maryna Gąsienica-Daniel, Magdalena Łuczak, Zuzanna Czapska, Michał Jasiczek i Paweł Pyjas.

W sobotę łącznie rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Oprócz konkurencji z udziałem Polaków zaplanowano finały w bobslejowych dwójkach kobiet, curlingu mężczyzn, w parach sportowych w łyżwiarstwie figurowym oraz w halfpipe mężczyzn w narciarstwie dowolnym.

sobota, 19 lutego (8 finałów) ----------------------------- biegi narciarskie - 7.00 bieg na 50 km techniką dowolną M bobsleje - 14.30 dwójki K, 4. ślizg curling - 7.50 mężczyźni, finał: Szwecja - Wielka Brytania łyżwiarstwo figurowe - 12.08 pary sportowe, program dowolny łyżwiarstwo szybkie - 9.30 wyścig ze startu wspólnego M, finał 10.00 wyścig ze startu wspólnego K, finał narciarstwo alpejskie - 4.37 slalom równoległy MIX, finał A narciarstwo dowolne - 2.30 halfpipe M, finał pozostałe konkurencje: bobsleje - 2.30 czwórki M, 1. ślizg 4.05 czwórki M, 2. ślizg 13.00 dwójki K, 3. ślizg curling - 13.05 kobiety, mecz o brązowy medal: Szwajcaria - Szwecja hokej na lodzie - 14.10 mężczyźni, mecz o brązowy medal: Szwecja - Słowacja łyżwiarstwo szybkie - 8.00 wyścig ze startu wspólnego M, półfinały 8.45 wyścig ze startu wspólnego K, półfinały narciarstwo alpejskie - 3.00 slalom równoległy MIX, 1/8 finału 3.40 slalom równoległy MIX, ćwierćfinały 4.09 slalom równoległy MIX, półfinały 4.28 slalom równoległy MIX, finał B