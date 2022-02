Pekin 2022: Reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego w finale turnieju w hokeju na lodzie

W pierwszej tercji mecz miał wyrównany przebieg, obydwa zespoły oddały po 11 celnych strzałów, ale żaden z nich nie był na tyle precyzyjny, aby znaleźć drogę do siatki.

Zobacz także: Zbigniew Bródka ogłosił zakończenie mistrzowskich startów po IO w Pekinie

Szwedzi na drugą tercji nie wyszli odpowiednio skoncentrowani i po 15 sekundach stracili gola, gdy Anton Slepyszew wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

Do wyrównania doszło w 47. minucie. Anton Lander popisał się skuteczną dobitką strzału Henrika Tommernesa. To był czwarty gol kapitana „Trzech Koron” w olimpijskim turnieju.

Potem już do końca tercji obydwa zespoły grały uważnie w obronie, nie ryzykowały bardziej zdecydowanych ataków. Również 10-minutowa dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, choć więcej szans na zdobycie zwycięskiej bramki mieli Szwedzi.

O awansie do finału zadecydowały więc rzuty karne. Dostarczyły one ogromnych emocji, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebne było aż 16 prób. Szwedzi prowadzili 1:0 i 2:1, ale w piątej serii wyrównał Jegor Jakowlew. Decydującą bramkę zdobył Arsienij Griciuk.

Rosyjscy hokeiści, którzy na igrzyskach występowali pod nazwami: Związku Radzieckiego, Wspólnoty Niepodległych Państw, Rosji i Sportowcy Olimpijscy z Rosji, mają w swoim dorobku dziewięć złotych medali. Ostatni zdobyli cztery lata temu w Pjongczangu.

Ich finałowy rywal – Finlandia, która w pierwszym piątkowym półfinale pokonała Słowację 2:0, dwukrotnie wywalczyła srebrne krążki.

Rosyjski Komitet Olimpijski – Szwecja 2:1 po karnych (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0, karne: 3-2).

Bramki dla RKO: Anton Slepyszew (21), Arsienij Griciuk (decydujący karny); dla Szwecji: Anton Lander (47).

Kary: RKO - 4; Szwecja - 4 minuty.

BS, PAP