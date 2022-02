Jednym z ciekawiej zapowiadających się starć na nadchodzącej gali jest wcześniej wspomniany pojedynek Jeżewski - Mann. Obaj zawodnicy są już doświadczeni. Możemy zatem spodziewać się wyrównanej walki. Jeżewski twierdzi, że bardzo dobrze przygotował się do zbliżającego się pojedynku.

- Okres sparingowy był bardzo dobry. Były dobre momenty, ale były i błędy. Końcówka przygotowań już była bardzo dobra. Znaleźliśmy te punkty, w których jestem najbardziej niebezpieczny. Na tym będę pracował w trakcie walki - stwierdził.

W ringu pojawią się również Osleys Iglesias (4-0, 4 KO) oraz Robert Racz (25-2, 22 KO). Będzie to druga walka na tej gali, której stawką będzie pas. Pięściarze będą rywalizować o pas młodzieżowy IBO.

Rękawice skrzyżują także Przemysław Gorgoń (14-8-1, 5 KO) oraz Konrada Kaczmarkiewicza (4-1, 1 KO). "Smile" może pochwalić się o wiele większą liczbą odbytych pojedynków. Przez to Kaczmarkiewiczowi może być trudno, zaskoczyć swojego przeciwnika. Zwłaszcza że Gorgoń jest bardzo zmotywowany, by to jego ręką powędrowała w górę.

- To dla mnie bardzo ważny pojedynek. Co prawda stawką nie będzie należący do mnie tytuł Mistrza Rzeczypospolitej Polski wagi super średniej, ale we wrześniu Dariusz Snarski zaplanował mi walkę o pas interkontynentalny na gali w Białymstoku. Nawet nie chcę myśleć, że miałbym wyjść do takiego starcia po dwóch porażkach z rzędu. Jestem bardzo dobrze przygotowany i chcę wygrać we wrocławskiej Orbicie z Konradem Kaczmarkiewiczem. Nie może być inaczej - powiedział pięściarz.

Na gali Polsat Boxing Promotions nie zabraknie również występów artystycznych. Widzowie będą mogli obejrzeć występ Eweliny Lisowskiej. Polska piosenkarka zaśpiewa swoje największe przeboje.

Karta walk:

Nikodem Jeżewski (20-1-1, 9 KO) vs Artur Mann (17-2, 9 KO)

Osleys Iglesias (4-0, 4 KO) vs Robert Racz (25-2, 22 KO)

Konrad Kaczmarkiewicz (4-1, 1 KO) vs Przemysław Gorgoń (14-8-1, 5 KO)

Miłosz Grabowski (1-0) vs Petro Lakotskyi (1-0, 1 KO)

Bartłomiej Przybyła (1-4) vs Arkadiusz Zając (2-0, 1 KO)

Konrad Kozłowski (3-0, 1 KO) vs Andrij Spodar (3-3, 1 KO)