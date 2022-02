Bródka w azjatyckich zmaganiach odpadł w półfinale. Tym samym nie powtórzył sukcesu z 2014 roku, kiedy to wywalczył złoty medal olimpijski na igrzyskach w Soczi.

- Chciałem zakończyć karierę z medalem olimpijskim. Niestety, nie udało się awansować do biegu finałowego i nie jest to moje wymarzone zakończenie kariery. Cieszę się jednak, że mogłem wystartować w Pekinie, bo w ostatnich dwóch tygodniach borykałem się z kontuzją, która się odnowiła. Nie chciałem się tym tłumaczyć, bo to nie o to chodzi. Na pewno nie planowałem zakończyć tego biegu w półfinale, a w finale - powiedział Bródka, który był gościem w Studio Pekin.

ZOBACZ TAKŻE: CAS odrzucił wniosek Amerykanów ws. ceremonii medalowej

37-latek podkreślił, że igrzyska olimpijskie w Pekinie były niejako spięciem klamrą jego wspaniałej kariery.

- Dużym sukcesem było samo zakwalifikowanie się po ponad dwuletniej przerwie i było to dla mnie bardzo trudne. Czułem się spełniony, że mogę tę karierę zakończyć właśnie tutaj. Zaczynałem ją w Pekinie i w Pekinie ją kończę. Dotrzymałem słowa, że wrócę i wróciłem na najważniejszą imprezę czterolecia - rzekł.

Polski panczenista wywalczył złoty medal olimpijski na igrzyskach w Soczi. Na tej samej imprezie zdobył z drużyną brązowy krążek.

- Na pewno będę kojarzony z Soczi, bo złoto olimpijskie jest czymś niesamowitym. Do tego brązowy medal w biegu drużynowym. Te sukcesy zostaną w naszej pamięci. Najtrudniejszym momentem w karierze był 2006 rok, kiedy kontuzja wykluczyła mnie ze stratu na igrzyskach. Niczego nie żałuję, jestem spełnionym sportowcem - skwitował.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Cała wypowiedź w załączonym materiale wideo.