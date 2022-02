Ekstraliga hokejowa: Znamy pary ćwierćfinałowe

Pary zostały ustalone po niedzielnej, ostatniej kolejce sezonu zasadniczego. Rywali wybierały po kolei zespoły z miejsc 1, 2 i 3, czyli GKS Katowice, Re-Plast Unia i JKH GKS. Te zespoły oraz czwarta w tabeli Comarch Cracovia będą gospodarzami środowych spotkań.

W ćwierćfinałach play off rywalizacja toczyć się będzie do czterech zwycięstw. Ten etap potrwa do 15 marca z przerwą między 1 a 9 marca spowodowaną udziałem Comarch Cracovii w turnieju finałowym Pucharu Kontynentalnego w Danii.

Spotkania półfinałowe play off rozpoczną się 18 marca, a zakończą najpóźniej 31 marca. Mecze finałowe rozpoczną się 3 kwietnia, a najpóźniej zakończą się 15 kwietnia. w obu przypadkach gra będzie się toczyła do czterech wygranych.

Początkowo „Pasy”, które rywalizować będą z Aalborg Pirates (Dania), Saryarka Karaganda (Kazachstan) oraz HK Homel (Białoruś), miały wystąpić w turnieju finałowym w styczniu. Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) ze względu na sytuację pandemiczną przełożyła turniej na 4-6 marca.

Znamy pary ćwierćfinałowe Polskiej Hokej Ligi👍 Zostały ustalone na podstawie zasady wyboru przez pierwsze trzy zespoły po sezonie zasadniczym. Pierwszeństwo wyboru przeciwnika najpierw miała drużyna z miejsca pierwszego, następnie drugiego i trzeciego👇 pic.twitter.com/24EBxfGu14 — PZHL - PIHF (@PZHL) February 20, 2022

Rok temu pierwszy w historii tytuł mistrzowskie zdobyli hokeiści JKH GGS Jastrzębie. W serii finałowej wygrali rywalizację z Comarch Cracovią 4-1. Trzecie miejsce zajął GKS Tychy, który był lepszy od GKS Katowice (3-0).

Pary ćwierćfinałowe play-off ekstraligi hokejowej 2022:

GKS Katowice – Zagłębie Sosnowiec

Re-Plast Unia Oświęcim – Ciarko STS Sanok

JKH GKS Jastrzębie – KH Energa Toruń

Comarch Cracovia – GKS Tychy.

RM, PAP