Kibole Legii zagrozili kolejnym atakiem na piłkarzy. Skandaliczne przyśpiewki w Niecieczy

W spotkaniu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy przedostatnia w tabeli Legia Warszawa grała na wyjeździe z "czerwoną latarnią ligi" Bruk-Bet Termaliką. Aktualnemu mistrzowi Polski nie udało się wywieźć z małopolskiej wsi kompletu punktów, co wywołało wściekłość wśród fanów obecnych na trybunie gości. Kibole Legii Warszawa postanowili "zmotywować" piłkarzy w najgorszy z możliwych sposobów, przypominając im grudniowy napad na autokar, w trakcie którego w szczególny sposób zaatakowanych zostało trzech zawodników.

"Czy przypomnieć wam szmaciarze, o rozmowie w autokarze" - skandowali kibole obecni w Niecieczy.

"Czy przypomnieć wam szmaciarze o rozmowie w autokarze" - niesie się z sektora gości w Niecieczy. #BBTLEG — Legionisci.com (@LegionisciCom) February 19, 2022

Trudno przypuszczać, by taki rodzaj "zagrzewania piłkarzy do walki" był szczególnie efektywny... Od poprzedniego incydentu legioniści zanotowali dwa zwycięstwa, tyle samo porażek i zremisowali bezbramkowo z Bruk-Bet Termaliką. Co więcej, dwóch spośród trzech najbardziej poszkodowanych wówczas zawodników nie ma już w klubie - z Łazienkowską 3 pożegnali się Luquinhas (odszedł do New York Red Bulls) oraz Mahir Emreli (Dinamo Zagrzeb). W drużynie pozostał tylko Rafa Lopes, który w sobotę spędził na boisku "całe" 11 minut, na przestrzeni których obejrzał dwie żółte kartki i wrócił do szatni...

Legia Warszawa ma obecnie na koncie 19 punktów i zajmuje przedostatnie 17. miejsce w tabeli. W spotkaniu z ostatnią Bruk-Bet Termaliką piłkarze z Warszawy obejrzeli 7 żółtych i 1 czerwoną kartkę i nie dali rady przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Co więcej, nic nie wskazuje na to, by kryzys w najbliższym czasie miał zostać zażegnany.

25 lutego Legia zagra na własnym stadionie z Wisłą Kraków. Kibice z Warszawy już zapowiedzieli protest przeciwko obecnemu właścicielowi klubu Dariuszowi Mioduskiemu, zachęcając wszystkich, którzy mają zjawić się na trybunach, by ubrali się na czarno. Również kibole Wisły Kraków nie oszczędzają w ostatnim czasie swoich piłkarzy - trening "Białej Gwiazdy" został ostatnio przerwany i interweniować musiał obecny szkoleniowiec drużyny z Krakowa - Jerzy Brzęczek.

Wygląda na to, że hasło: "Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce" już dawno nie jest aktualne w kontekście tak fatalnych wyników osiąganych przez niektóre drużyny.

AŁ, Polsat Sport