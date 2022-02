Serie A: Fiorentina - Atalanta. Relacja i wynik na żywo

Polski napastnik znakomicie przypomniał o sobie włoskim kibicom calcio. Jego powrót do Italii jest znakomity. Wychowanek Lechii Dzierżoniów strzela gol za golem. Dotychczas zdobywał bramki w Pucharze Włoch, ale w poprzedniej kolejce ligowej również zanotował trafienie, mimo że dwadzieścia pięć minut wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego.

Włosi uwielbiają kreować nowych bohaterów, więc niewykluczone, że za chwilę znowu wróci moda na Piątka na Półwyspie Apenińskim, tak jak miało to miejsce za czasów jego gry w Genoi i na początku przygody z AC Milan. Reprezentant naszego kraju znakomicie zastępuje byłą gwiazdę "Violi" Dusana Vlahovicia.

W niedzielne południe Fiorentinę czeka bardzo ważne starcie z Atalantą, która plasuje się na piątym miejscu w tabeli i walczy o awans do pierwszej czwórki rozgrywek. Drużyna z Bergamo traci do czwartego Juventusu trzy punkty, ale rozegrała aż dwa mecze mniej. Jej problem polega na tym, że od 9 stycznia nie wygrała spotkania. Ostatnie cztery konfrontacje to trzy remisy i porażka.

Fiorentina przeplata dobre mecze słabszymi, o czym świadczy bilans dwóch porażek, remisu i dwóch zwycięstw w ostatnich pięciu bojach. Piłkarze z Florencji są na ósmej lokacie i do Atalanty tracą pięć "oczek".

Wszystko wskazuje na to, że na ławce rezerwowych Fiorentiny zasiądzie bramkarz Bartłomiej Drągowski.

Warto zaznaczyć, że oba zespoły ostatni raz zagrały ze sobą... 10 dni temu. Wówczas doszło do rywalizacji w ramach ćwierćfinału Coppa Italia. Bohaterem spotkania został Piątek, który ustrzelił dublet i przyczynił się do triumfu swojego zespołu 3:2. Czy i tym razem nasz reprezentant zapisze się na liście strzelców?

