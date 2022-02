Marcin Wójcik (14-8, 7 KO, 3 SUB) podejmie Edera De Souzę (19-8, 7 KO, 4 SUB) podczas gali FEN 39: LOTOS Fight Night, która odbędzie się 12 marca w Ząbkach. Będzie to pierwsza obrona tytułu mistrzowskiego Brazylijczyka i rewanż za pojedynek podczas FEN 36.