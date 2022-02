- Prawie dwa lata nie pchałem kuli powyżej dwudziestu jeden metrów i to był dla mnie trudny czas. Było dużo frustracji, dużo niepokoju, a także dużo kontuzji i dużo rehabilitacji. Mam nadzieję, że to wszystko już jest za mną. Patrząc na kariery rożnych zawodników może tak być, bo czasem takie długotrwałe dołki się zdarzają - powiedział zawodnik InPost Team.

Bukowiecki w tym sezonie zaczął od wyniku 21,37 metra na zawodach w Spale, a kilka dni później na dużym mityngu w Łodzi poprawił jeszcze ten wynik o dwa centymetry. W Toruniu chce pchać jeszcze dalej.



- Moje podejście się zmieniło i w ogóle nie gonię teraz za medalami. To zeszło u mnie na drugi plan. Oczywiście fajnie jest zdobywać medale, fajnie jest wygrywać, ale teraz dla mnie najważniejsze jest to, żebym czerpał radość w ogóle z tego co robię. Chciałbym wchodzić na start pewny siebie , chciałbym czuć się najlepszy. Chciałbym pchać daleko, bo to mi po prostu sprawia radość. Gdy w Spale pchnąłem na 21,37 to poczułem taką radość, jakiej dawno nie czułem. To jest właśnie to, co ja chcę robić i co chcę czuć. Uzyskiwanie takich wyników jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące i to jest to, co ja chcę po prostu robić - dodał Bukowiecki, reprezentujący barwy AZS UWM Olsztyn.



Wielka kariera Bukowieckiego, przyhamowana ostatnio przez problemy zdrowotne, rozpoczęła się w 2014 roku od tytułu mistrza świata juniorów w amerykańskim Eugene. Co ciekawe, w tym roku w tym samym miejscu odbędą się mistrzostwa świata seniorów, najpewniej z udziałem Bukowieckiego. Na razie utalentowany i wciąż młody polski zawodnik, bo przecież w marcu skończy dopiero dwadzieścia pięć lat, o sezonie letnim nie myśli, bo chciałby do końca pozbyć się bólu.



- Cały czas boli mnie palec, który nie jest do końca wyleczony. Wydawało mi się, że wszystko jest ok, ale znowu ten ból się odezwał. Myślę, że może nie jestem w stu procentach zdrowy, ale umiem redukować ten ból. Zacząłem inaczej układać kulę, wypychać ją troszeczkę w inny sposób, aczkolwiek w dalekim pchaniu ten palec wskazujący odgrywa kluczową rolę. To jest tylko część pchnięć, więc zacisnę zęby i będę dawał radę - zapewnił.

A ile jest prawdy w tym, że po tokijskich igrzyskach kulomiot InPost Team myślał o zakończeniu kariery? - Tych chwil zwątpienia było bardzo dużo i tak naprawdę gdyby nie moi bliscy, gdyby nie mój trener, czyli mój ojciec, gdyby nie moja dziewczyna, to jest spora szansa, że bym już skończył. Ale jestem i walczę - powiedział Bukowiecki.



Bukowiecki będzie jednym z faworytów konkursu pchnięcia kulą w mityngu Copernicus Cup Toruń 2022, który odbędzie się we wtorek. W Arenie Toruń zawodnicy rywalizować będą w sześciu męskich i sześciu żeńskich konkurencjach, a mityng jest jednym z siedmiu imprez tzw. złotej kategorii World Athletics Indoor Tour.

