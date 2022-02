W ostatnim dniu imprezy cieszył się ze złota i strzału na wagę triumfu w finałowym spotkaniu z Rosyjskim Komitetem Olimpijskim. To właśnie po jego uderzenia w 31. sekundzie trzeciej kwarty Finowie objęli prowadzenie 2:1. Kierunek lotu krążka zmienił jeszcze Hannes Bjorninen i to jemu zapisano bramkę.

"Izolacja była trudna i nudna. Nie miałem objawów. Chorowałem miesiąc przed igrzyskami, ale nie ma co do tego wracać, to już historia. Nie wiedziałem, jak będę się czuł po izolacji. Chciałem jak najszybciej wrócić na lód, cieszyć się grą i spełniać marzenia. Czułem, że jako zespół możemy tu osiągnąć coś wielkiego" - powiedział Anttila.

Anttila w 2019 r. świętował zdobycie złotego medalu mistrzostw świata. W Bratysławie w finale z Kanadą (3:1) strzelił dwie bramki.

"Zdobywał ważne gole. To naprawdę niewiarygodne, czego tu (w Pekinie - PAP) dokonywał. Był wielkim liderem, inspirował nas. Dzięki niemu odnieśliśmy sukces" - powiedział o Anttili fiński obrońca Sami Vatanen.

Podopieczni trenera Jukki Jalonena po mistrzowski tytuł sięgnęli w wielkim stylu - jako jedyny zespół w turnieju nie ponieśli porażki.

"Psychicznie Marko jest bardzo silną indywidualnością. Kiedy wrócił do zespołu, wiedzieliśmy, że ma wystarczająco dużo czasu, aby uzyskać doskonałą kondycję fizyczną” – powiedział szkoleniowiec.