W związku z napiętą sytuacją na Ukrainie środowy mecz stanął pod znakiem zapytania. Kielecki klub poinformował jednak na Twitterze, że spotkanie nie jest zagrożone. "Motor Zaporoże jest już w drodze do Polski, więc uspokajamy i odpowiadamy na wasze liczne pytania. Jutrzejszy mecz Ligi Mistrzów odbędzie się zgodnie z planem".

Dla obu drużyn najbliższy mecz ma ogromne znaczenie. Goście walczą o awans do fazy pucharowej, a kielczanie o bezpośredni awans do ćwierćfinału. "Są świetnie przygotowani do sezonu i potrafią odebrać punkty każdemu rywalowi. W tym roku grają jeszcze lepiej, niż w poprzednim sezonie. Musimy być przygotowani na ciężki mecz, ale zrobimy wszystko, aby dwa punkty zostały w Kielcach" – powiedział Karalek.

Liderami ukraińskiej drużyny są Białorusin Barys Puchowski i Litwin Aidenas Malasinskas. "Moim zdaniem najlepszym zawodnikiem Motoru jest Malasinskas. Grałem z nim w Hiszpanii. Jest bardzo inteligentny i szybko podejmuje decyzje podczas gry. Ma największy wpływ na grę mistrza Ukrainy" – podkreślił hiszpański obrońca Vive Miguel Sanchez-Migallon.

Kielczanie, którzy tydzień temu rozbili na wyjeździe niemiecki Flensburg-Handewitt, są zdecydowanym faworytem najbliższej konfrontacji. Trener mistrzów Polski przestrzegał jednak przed zbytnim optymizmem.

"Nie powiedziałbym, że czeka nas łatwiejsze zadanie. Bardzo nie lubię tego określenia. Najpierw musimy zagrać, dopiero później możemy pokusić się o ocenę. Musimy mieć szacunek do każdego rywala, bez względu na nazwę drużyny" – zaznaczył Tałant Dujszebajew, który komplementował rywala.

"Motor potrafił wygrać u siebie bardzo wysoko z Flensburgiem. Poza tym grają o wyjście z grupy. Mają ciężki terminarz, ale prezentują bardzo wysoki poziom. Mogą tylko żałować, że w tym sezonie nie może pomóc im kontuzjowany Jonas Truchanovicius" – powiedział kirgiski szkoleniowiec.

Kielczanie są liderem grupy B, mając na koncie 16 punktów. Motor z ośmioma zajmuje siódmą pozycję. Środowe spotkanie rozpocznie się w kieleckiej Hali Legionów o godz. 18.45. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl