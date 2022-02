Liga Mistrzów: Wszystko rozstrzygnie się w rewanżu. Remis w meczu Villarreal - Juventus

"Stara Dama" rozpoczęła mecz od bardzo mocnego uderzenia. Danilo zagrał górną piłkę do wbiegającego między obrońców Villarreal Dusana Vlahovicia. Serb opanował piłkę i oddał precyzyjny strzał w dolny róg bramki Geronimo Rulliego. W 31. sekundzie gry Juventus wyszedł na prowadzenie. Dodajmy, że dla 22-latka był to debiut w Champions League.

Gospodarze mogli wyrównać w 13. minucie gry, lecz piłka po strzale Giovaniego Lo Celso odbiła się od słupka bramki strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. Później po obu stronach brakowało dogodnych sytuacji bramkowych. Dopiero w 38. minucie "Juve" wyprowadziło szybki atak, po którym kapitalną okazję do strzelenia gola miał Weston McKennie. Strzał Amerykanina został jednak zablokowany przez defensorów "Żółtej łodzi podwodnej". Ostatecznie do przerwy wynik nie uległ zmianie i Juventus zszedł do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.

Po zmianie stron tempo gry spadło. Żadna z drużyn przez długi czas nie była w stanie stworzyć większego zagrożenia pod bramką rywali. W końcu do śmielszej ofensywy ruszyli gracze Villarreal. To przyniosło skutek w 66. minucie meczu. Etienne Capoue posłał centrę w pole karne, gdzie spod opieki opieki obrońców uwolnił się Dani Parejo. Hiszpan z bliskiej odległości skierował piłkę do siatki i doprowadził do wyrównania.

W 85. minucie gry bliski zdobycia drugiej bramki w meczu był Vlahović. Serbski napastnik oddał strzał zza linii pola karnego, ale dobrą interwencją popisał się Rulli. Ostatecznie rezultat spotkania się nie zmienił. Losy awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów rozstrzygną się w rewanżu, który zostanie rozegrany 16 marca w Turynie.

Villarreal CF - Juventus 1:1 (0:1)

Bramki: Parejo 66 - Vlahović 1

Villarreal CF: Geronimo Rulli - Juan Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza (79. Pervis Estupinan) - Samu Chukwueze (90. Yeremi Pino), Etienne Capoue, Daniel Parejo, Alberto Moreno (79. Manu Trigueros) - Giovani Lo Celso, Arnaut Danjuma (90. Boulaye Dia)

Juventus: Wojciech Szczęsny - Mattia De Sciglio (87. Luca Pellegrini), Danilo, Matthijs de Ligt, Alex Sandro (46. Leonardo Bonucci) - Juan Cuadrado, Manuel Locatelli (71. Arthur), Adrien Rabiot, Weston McKennie (81. Denis Zakaria) - Dusan Vlahović, Alvaro Morata