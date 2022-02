Liga Mistrzów: Chelsea wykorzystała błędy Lille i ma zaliczkę przed rewanżem

Kai Havertz i Christian Pulisic trafili do siatki w meczu Chelsea - Lille, który "The Blues" wygrali 2:0. Tym samym obrońcy tytułu mają solidną zaliczkę przed rewanżem.

Choć Thomas Tuchel przestrzegał przed lekceważeniem rywala, to Chelsea i tak miała sporo szczęścia w losowaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mogła przecież trafić na Real Madryt, Bayern Monachium lub Ajax Amsterdam, a jednak los skojarzył ją z grającym przeciętnie w tym sezonie Lille. Od samego początku "The Blues" ruszyli do ataku. W pierwszych minutach trzy sytuacje miał Kai Havertz, który zastąpił Romelu Lukaku.



Niemiec dwukrotnie się pomylił, ale w trzeciej sytuacji, kiedy Hakim Ziyech dośrodkował z rzutu rożnego, był bardzo precyzyjny. Jego uderzenie piłki głową zatrzymało się dopiero w siatce. Od tego momentu Francuzi prezentowali się już znacznie lepiej, jednak długo nie potrafili zagrozić bramce Edouarda Mendy'ego.



Po przerwie Chelsea nieco się wycofała i skupiła się na kontratakach, czego efektem było trafienie z 63. minuty. N'Golo Kante przebiegł z piłką niemal pół boiska, dograł do Christiana Pulisicia, a ten lekkim strzałem podwyższył wynik na 2:0.



"The Blues" wygrali 2:0 i mogą spokojnie przygotowywać się do spotkania rewanżowego, które odbędzie się 16 marca. Na pewno gorszymi informacjami są kontuzje Mateo Kovacica i Hakima Ziyecha, którzy z grymasem bólu na twarzy musieli przedwcześnie opuścić boisko.

Chelsea FC - Lille OSC 2:0 (1:0)

Bramki: Havertz 8, Pulisić 63

Chelsea: Edouard Mendy - Andreas Christensen, Thiago Silva, Antonio Ruediger - Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante, Mateo Kovacić (51. Ruben Loftus-Cheek), Marcos Alonso (80. Malang Sarr) - Hakim Ziyech (60. Saul Niguez), Kai Havertz, Christian Pulisić (80. Timo Werner)

Lille: Leo Jardim - Zeki Celik, Jose Fonte, Sven Botman, Tiago Djalo (76. Gabriel Gudmundsson) - Amadou Onana (65. Burak Yilmaz), Xeka, Benjamin Andre - Renato Sanches (81. Hatem Ben Arfa), Jonathan David (81. Edon Zhegrova), Jonathan Bamba

jb, Polsat Sport