W obliczu ostatnich wydarzeń związanych z Rosją, PZPN zwrócił się do FIFA z wnioskiem o wyjaśnienie kwestii dotyczących nadchodzącego meczu barażowego eliminacji do mistrzostw świata. Głos w tej sprawie zabrał przedstawiciel Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej.

W pierwszym meczu barażowym eliminacji do mistrzostw świata piłkarska reprezentacja Polski ma zmierzyć się z Rosją. Przypomnijmy, że Wladimir Putin w ostatnim czasie uznał samozwańcze republiki separatystyczne we wschodniej Ukrainie, przez co na Rosję spadły sankcje. W świetle tych wydarzeń PZPN wydał oświadczenie na temat zbliżającego się meczu.

"W związku z napiętą sytuacją polityczną na terenie Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, a także możliwej dalszej eskalacji i rozpoczęcia konfliktu zbrojnego, Polski Związek Piłki Nożnej zwrócił się do FIFA o pilne wyjaśnienie kwestii związanych z organizacją meczu baraży mistrzostw świata Rosja – Polska, zaplanowanego na 24 marca 2022 roku w Moskwie" - napisano w komunikacie.

ZOBACZ TAKŻE: Czy zaprzyjaźniona z Putinem FIFA jest w stanie zrobić krzywdę piłkarskiej Rosji?

Jednym z pomysłów na rozwiązanie tego problemu, jest rozegranie starcia z Rosją na neutralnym terenie. Za taką alternatywą opowiada się m.in. Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk.

Do takiego rozwiązania odniósł się w rozmowie z portalem ria.ru jeden z przedstawicieli Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej Michaił Gerszkowicz.

- Jestem pewien, że FIFA nie przeniesie meczu. To bardzo potężna organizacja, nawet nie zwróci uwagi na te prośby. PZPN szuka szans na złamanie przepisów i pomoc sobie, bo będzie im trudniej grać w Rosji, niż na neutralnym boisku - stwierdził.