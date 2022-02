Wojna na Ukrainie. Apel rosyjskiego piłkarza

Zawodnik umieścił post na swoim profilu na Instagramie. Opublikowanie przez niego zdjęcie jest zupełnie czarne. Okraszono je podpisem "Nie dla wojny!". Pod wpisem rosyjskiego piłkarza została wyłączona opcja dodawania komentarzy.

Smołow jest jednym z bardziej rozpoznawalnych rosyjskich piłkarzy. Napastnik na swoim koncie ma już 45-występów w seniorskiej drużynie narodowej. Na przestrzeni lat reprezentował wiele klubów z rosyjskiej ligi. Był zawodnikiem takich ekip jak m.in.: FK Krasnodar, Lokomotiw Moskwa oraz Ural Jekaterynburg. Obecnie reprezentuje barwy Dynama Moskwa.

Warto przypomnieć, że wojna na Ukrainie ma także wpływ na świat sportu. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest zbliżający się mecz Rosja - Polska w barażach eliminacji do mistrzostw świata. Nadal nie wiadomo, czy to spotkanie się odbędzie, a jeżeli tak, to czy Biało-Czerwoni zagrają w Moskwie, tak jak było to wcześniej planowane.