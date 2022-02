Ekstraliga rugby: Juvenia pomoże rodzinom ukraińskich graczy, którzy uciekają do Polski

Występująca w ekstralidze rugby Juvenia Kraków pomoże rodzinom pochodzących z Ukrainy swoich graczy, którzy uciekają przed wojną do Polski.

Jak przypomniał rzecznik prasowy "Smoków" Kajetan Cyganik, klub od pięciu lat współpracuje z ukraińskim środowiskiem rugby, a w szczególności z miastami: Chmielnicki, Odessa i Krzywy Róg.

- W krakowskiej Szkole Marcina Gortata oraz w naszym klubie uczy się i trenuje obecnie 14 młodych ukraińskich zawodników. W obliczu rosyjskiej napaści na ich ojczyznę chcemy pomóc swoim graczom i ich rodzinom - powiedział Cyganik.

ZOBACZ TAKŻE: Turnieje i mecze pod szyldem Rugby Europe zaplanowane w Rosji zawieszone

Zawodnicy pochodzący z Ukrainy występują nie tylko w pierwszym zespole Juvenii, ale też drużynie kadetów i juniorów.

- Po wybuchu wojny zarząd klubu natychmiast skontaktował się z rugbistami, by dowiedzieć się o sytuację ich bliskich oraz możliwe formy pomocy. Wiemy, że ich rodziny są bezpieczne. Część z nich zmierza w tej chwili w kierunku Polski. Do Krakowa przyjedzie prawdopodobnie grupa 15 osób. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zapewnić im miejsce zamieszkania i wesprzeć ich jak tylko potrafimy – poinformował Cyganik.

Krakowianie w tabeli ekstraligi zajmują ósme miejsce z dorobkiem 10 punktów. Pierwszy mecz w 2022 roku rozegrają na początku marca - na wyjeździe z Arką Gdynia.

AA, PAP