Wisła Płock meczem na wyjeździe z Rakowem Częstochowa rozpoczyna 23. kolejkę rozgrywek piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. - Mam spore pole manewru i jednocześnie pozytywny ból głowy, jeśli chodzi o konstruowanie składu i taktyki na to starcie - powiedział przed meczem trener Maciej Bartoszek. Relacja na żywo z meczu Raków Częstochowa - Wisła Płock na Polsatsport.pl.

W tym roku Wisła jeszcze nie wygrała żadnego meczu ligowego. Zaczęła od remisu 1:1 z Radomiakiem w Radomiu, a potem zaliczyła dwie porażki, 0:2 z Piastem, którym to spotkaniem rywal odczarował twierdzę Płock i 1:3 z Zagłębiem w Lubinie. „Cóż, po ostatnim meczu wciąż pozostajemy bez zwycięstwa w rundzie wiosennej. Wszystko zaczęło się dobrze, bo wynik szybko otworzył Łukasz Sekulski. Z czasem niepotrzebnie daliśmy się zepchnąć do defensywy. Zbyt mocno się cofnęliśmy i rywal to wykorzystał, zdobywając najpierw wyrównującą bramkę, a potem dwie kolejne” - podsumował pojedynek 22. kolejki z Zagłębiem Maciej Bartoszek.

Z porażki trudno być zadowolonym, ale szkoleniowiec znalazł kilka pozytywów. - Generalnie momentami na pewno i tak wyglądaliśmy lepiej, niż w dwóch poprzednich meczach. Ale to i tak nie jest to, co chcemy grać. Nasz styl gry powinien być zupełnie inny i będziemy nad tym pracować. Szczególnie teraz, gdy podejmiemy kolejną próbę rehabilitacji przed naszymi kibicami, którzy na pewno znów przejadą za nami wiele kilometrów - zapewnił trener Wisły.

Najbliższym rywalem, z którym Wisła rozpocznie 23. kolejkę, będzie Raków Częstochowa, zespół mający na swoim koncie 12 pkt. więcej niż płocczanie, walczący o udział w europejskich pucharach. - Teraz czeka nas kolejne trudne spotkanie. Nie dość, że gramy z wymagającym przeciwnikiem, to w dodatku na wyjeździe. Wyniki Rakowa mogą na papierze nie zachwycać, ale doskonale zdajemy sobie sprawę z klasy naszego najbliższego rywala - przyznał szkoleniowiec.

Trener Bartoszek jest zadowolony z sytuacji kadrowej swojej drużyny. - Na tę chwilę mamy względny komfort, jeśli chodzi o kadrę na piątkowy pojedynek. Wiadomo, ciągle czekamy na powrót Damiana Warchoła, ale poza nim wszystko wydaje się w porządku i innych ubytków już nie ma - powiedział.

Szkoleniowiec cieszy się także, że na liście zawieszonych za żółte kartki, nie ma żadnego zawodnika Wisły. - Dobrym sygnałem jest też to, że żaden z moich zawodników nie będzie teraz zawieszony. Mam więc spore pole manewru i jednocześnie pozytywny ból głowy, jeśli chodzi o konstruowanie składu i taktyki na to starcie - zapewnił.

Relacja na żywo z meczu Raków Częstochowa - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:00.

MC, PAP