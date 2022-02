Decyzja dotyczy rozgrywek pod egidą UEFA, czyli np. występującego obecnie w Lidze Europy Spartaka Moskwa.

Nie jest jeszcze pewne, co z półfinałem baraży Rosja - Polska o awans do mistrzostw świata, planowanym na 24 marca w Moskwie. Polska federacja już w czwartek zapowiedziała, że nie bierze pod uwagę wyjazdu do Rosji i oczekuje przeniesienia meczu na neutralny teren.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów: UEFA odebrała Rosji finał. Znamy nową lokalizację meczu

Jak przypomina agencja AFP, ta decyzja zależy też od światowej federacji - FIFA.

Więcej informacji wkrótce.

KG, PAP