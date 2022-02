W czwartek bracia Kliczko opublikowali poruszające oświadczenie, w którym odnieśli się do agresji Rosjan na Ukrainę. Później starszy z nich po raz kolejny zabrał głos w tej sprawie i oświadczył, że zamierza chwycić za broń i walczyć o niepodległość swojej ojczyzny.

W nocy z środy na czwartek wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję na Ukrainę, nie ograniczając się przy tym do Donbasu, ale atakując inne strategiczne miejsca, w tym Kijów. Burmistrzem stolicy naszych wschodnich sąsiadów jest Witalij Kliczko, który razem z bratem Władimirem na gorąco przygotował pełne emocji oświadczenie.

- Dziś wydarzyła się ogromna tragedia, nie tylko dla Ukrainy, ale także dla całej Europy i świata. Siły zbrojne naszego kraju bohatersko bronią ojczyzny, a my w Kijowie zapewniamy funkcjonowanie infrastruktury stolicy. Miasto jest chronione. Wytrwałość i determinacja. Jedność i chłodny umysł! Tylko tak przeżyjemy! Chwała Ukrainie, nikt nie wygra tej bezsensownej wojny - można usłyszeć na nagraniu.

Bracia Kliczko z przesłaniem dla całego świata.



Pierwsza część dla Kijowian, za to w drugiej wszystko jest po angielsku. Warto posłuchać. pic.twitter.com/9aEuRldLiy — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) February 24, 2022

Jakiś czas później Witalij po raz kolejny zabrał głos w sprawie, deklarując, że zamierza brać czynny udział w obronie ojczyzny.

- Nie ma innego wyjścia niż chwycić za broń i walczyć z Rosją. Obywatele Kijowa stali się żołnierzami gotowymi do obrony naszego miasta, które jest zagrożone zajęciem przez Rosjan. Wierzę w Ukrainę, wierzę w mój kraj, mój naród i w to, że powstrzymamy inwazję - powiedział burmistrz stolicy.

50-letni Witalij nie szczędził również krytycznych słów pod adresem prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

- On całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością, dlatego zdecydował się na krwawą wojnę. Dziękuję Zachodowi za wsparcie Ukrainy - powiedział, odnosząc się do sankcji jakie nałożyła na Rosję część zachodnich państw.

Wcześniej burmistrz zaapelował do mieszkańców stolicy, by byli przygotowani na natychmiastową ucieczkę do schronów.

"Każdy, kto nie jest zaangażowany w infrastrukturę krytyczną i środki utrzymania miasta, powinien zostać w domu. Przygotujcie walizki, w których znajdą się dokumenty i minimum niezbędnych rzeczy, aby w razie potrzeby szybko dostać się do schronu. Władze miasta pozostają w stolicy i dbają o podtrzymanie jego funkcjonowania. Trzymajcie się! Musimy wytrwać!" - napisał w mediach społecznościowych.