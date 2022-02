El. MŚ 2022: Polska nie zamierza grać z Rosją! "Koniec ze słowami, czas na czyny!"

"Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami Szwecji i Czech, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko" - przekazał Kulesza.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

Brawo @Czarek_Kulesza, @lewy_official, @czesmich et con.



To wspólna, jednogłośną decyzja zarządu, piłkarzy i sztabu.



Deklaruję wszelką pomoc sportowcom, którzy odmówią rywalizacji z Rosją, w przypadku objęcia ich jakimikolwiek konsekwencjami ze strony (tfu!) federacji!!! https://t.co/Qmq3G5XSHa — Kamil Bortniczuk (@KamilBortniczuk) February 26, 2022

Wspólne stanowisko piłkarzy reprezentacji Polski! 🇵🇱⤵️ pic.twitter.com/EUp92wjz3K — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 26, 2022

W nocy poinformował on tą samą drogą o odbyciu rozmowy z szefem ukraińskiej federacji piłkarskiej Andrijem Pawełką.

"W imieniu PZPN zaoferowałem, że jako federacja pomożemy w organizacji meczów reprezentacji Ukrainy na terenie Polski, jeśli będzie taka potrzeba. Strona ukraińska przyjęła naszą ofertę" - dodał.

2/2 Dziękuję ministrowi sportu @KamilBortniczuk, który od samego początku aktywnie wspiera tę inicjatywę. W tych trudnych momentach musimy być solidarni. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 25, 2022

W czwartek piłkarskie federacje Polski, Szwecji i Czech poinformowały we wspólnym oświadczeniu przesłanym do FIFA, że w związku z agresją Rosji na Ukrainę nie biorą pod uwagę wyjazdu do Rosji i rozgrywania tam baraży o awans na tegoroczny mundial w Katarze. Biało-czerwoni mieli grać w Moskwie 24 marca półfinał. W przypadku wygranej "Sbornej" na spotkanie decydujące przepustkę na MŚ 29 marca do Rosji miałby przyjechać zwycięzca meczu Szwecja - Czechy.