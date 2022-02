Wojna na Ukrainie zastała Tomasza Kędziorę w Kijowie. - Jesteśmy gotowi mu pomóc. Jeżeli wyrazi chęć powrotu do Polski, to użyjemy wszystkich możliwych środków, żeby mu to umożliwić - przyznał w rozmowie z Łukaszem Siudakiem rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.

Trwa trzeci dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Wojska Władimira Putina toczą walki o Kijów, w którym mieszka Kędziora. Z obrońcą Biało-Czerwonych rozmawiali przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej.

ZOBACZ TAKŻE: Emocjonalne wyznanie Wojciecha Szczęsnego. "W żyłach mojego syna płynie ukraińska krew"

- Jesteśmy z nim w kontakcie. To, co teraz musi przeżywać, to jest dramat. Rozmawialiśmy z nim dzień po rozpoczęciu inwazji przez Rosję. Jego żona jest Ukrainką. Urodziło im się dziecko. Mieszkają tam przez cały czas. Fakt, że on tam się znajduje, miał duży wpływ na decyzję naszych piłkarzy, którzy nie mają zamiaru grać przeciwko Rosjanom w meczu barażowym. Nas piłkarze są blisko z Tomkiem, to jest ich przyjaciel. Kiedy zdają sobie sprawę z tego, że co on przeżywa, nie myślą w takich chwilach o grze w piłkę - przyznał rzecznik PZPN.



Kwiatkowski oświadczył, że 27-latek ma pełne wsparcie ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.



- Jesteśmy gotowi Tomkowi pomóc. Jeżeli wyrazi chęć powrotu do Polski, to użyjemy wszystkich możliwych środków, żeby mu to umożliwić - zakończył.