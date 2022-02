KSW 67: Karta walk

Starcie o mistrzostwo wagi ciężkiej będzie walką wieczoru gali KSW 67. Do szóstej obrony tytułu stanie Phil De Fries (20-6, 4 KO, 12 SUB). Rywalem Anglika będzie Darko Stosić (16-4, 10 KO, 1 SUB). Łącznie w karcie walk znalazło się osiem pojedynków. Oto karta walk gali KSW 67.

De Fries wraca do klatki KSW po 10 miesiącach przerwy i problemach zdrowotnych. 35-latek jest niepokonany w polskiej organizacji. W pokonanym polu zostawił już m.in. Michała Andryszaka, Michała Kitę czy Tomasza Narkuna. Z tym ostatnim wygrywał dwukrotnie. Anglik jest aktualnie najdłużej panującym mistrzem KSW.

Podczas sobotniej gali De Fries skrzyżuje rękawice ze Stosiciem. Po zwolnieniu z UFC Serb wrócił do kategorii ciężkiej, w której jest niepokonany. Walkę o mistrzowski pas zapewnił sobie pokonując kolejno Włodarka, Kitę i Andryszaka. Zawodnik z Belgradu aż 10 z 16 walk kończył przez nokauty.

Ciekawie zapowiada się również co-main event. Wiele wskazuje na to, że w tym starciu poznamy nowego pretendenta do tytułu mistrza wagi półśredniej. Były podwójny mistrz FEN Andrzej Grzebyk (18-4, 11 KO, 3 SUB) skrzyżuje rękawice z niepokonanym w zawodowym MMA Adrianem Bartosiński (11-0, 9 KO). Ponadto na gali swoje debiuty w KSW zaliczą m.in. Igor Michaliszyn (8-2, 2 KO, 3 SUB), Dawid Śmiełowski (8-0, 6 KO, 2 SUB) i Adam Soldaev (5-1, 3 KO, 1 SUB).

Łącznie na kibiców czeka dziewięć pojedynków w formule MMA.

Karta walk gali KSW 67:



120,2 kg: Phil De Fries (20-6, 4 KO, 12 SUB) - Darko Stosic (16-4, 10 KO, 1 SUB) – o pas mistrzowski w wadze ciężkiej

77,1 kg: Andrzej Grzebyk (18-4, 11 KO, 3 SUB) - Adrian Bartosiński (11-0, 9 KO)

77,1 kg: Igor Michaliszyn (8-2, 2 KO, 3 SUB) - Idris Amizhaev (10-4, 5 KO, 3 SUB)

68,5 kg: Filip Pejic (15-6-2, 10 KO, 3 SUB) - Dawid Śmiełowski (8-0, 6 KO, 2 SUB)

65,8 kg: Adam Soldaev (5-1, 3 KO, 1 SUB) - Pascal Hintzen (7-0, 5 SUB)

61,2 kg: Shamil Banukayev (7-1, 5 KO, 1 SUB) - Zuriko Jojua (7-1, 1 KO, 3 SUB)

83,9 kg: Borys Borkowski (3-1, 2 KO) - Arkadiusz Kaszuba (3-0, 2 KO)

73 kg: Oskar Szczepaniak (2-0) - Yann Liasse (5-1, 1 KO, 4 SUB)